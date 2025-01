Kolo Muani dal PSG alla Juventus per un nuovo inizio: ecco quale numero di maglia ha scelto

Kolo Muani, dai 90 milioni di euro spesi dal Paris Saint-Germain per strapparlo all’Eintracht Francoforte a un prestito secco alla Juventus: la parabola dell’attaccante francese classe 2000 racconta una storia di potenziale e di riscatto. Dopo i 16 gol in 34 presenze in Bundesliga con l’Eintracht, l’attaccante francese non è riuscito a imporsi nella sua esperienza al PSG, oscurato dall’ingombrante presenza di Kylian Mbappé.

⚪️⚫️🛬 Randal Kolo Muani has just landed in Turin to join Juventus! ✅ pic.twitter.com/P7XYS3STcd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025

Chi è Kolo Muani?

Kolo Muani è una punta centrale che può adattarsi anche al ruolo di ala destra. Dotato di un fisico imponente, eccelle nei duelli aerei e nella protezione del pallone, aiutando la squadra a salire in fase offensiva. Pericoloso in area di rigore, è abile sia di testa che con entrambi i piedi. Oltre alle sue doti realizzative, è un ottimo uomo squadra, capace di fornire assist e partecipare attivamente alla manovra.

La carriera: dalle giovanili al PSG

Inizio nelle giovanili : Dopo aver girato diverse squadre giovanili, senza mai convincere del tutto, Kolo Muani approda brevemente in Italia, alla Cremonese e al Vicenza . Tuttavia, il suo percorso lo riporta in Francia, al Nantes , dove entra nel settore giovanile.

: Dopo aver girato diverse squadre giovanili, senza mai convincere del tutto, Kolo Muani approda brevemente in Italia, alla e al . Tuttavia, il suo percorso lo riporta in Francia, al , dove entra nel settore giovanile. Esordio professionistico : Debutta con la seconda squadra del Nantes nel 2015 e, nel 2018, esordisce in Ligue 1 contro il Saint-Étienne.

: Debutta con la seconda squadra del Nantes nel 2015 e, nel 2018, esordisce in contro il Saint-Étienne. Prestito al Boulogne : Nella stagione 2019-2020, gioca in prestito al Boulogne, registrando 14 presenze e 3 gol .

: Nella stagione 2019-2020, gioca in prestito al Boulogne, registrando e . Crescita al Nantes : Dopo il rientro, si afferma al Nantes e attira l’attenzione dell’Eintracht Francoforte, dove approda nel 2022.

: Dopo il rientro, si afferma al Nantes e attira l’attenzione dell’Eintracht Francoforte, dove approda nel 2022. Esperienza al PSG: Dopo una stagione di successo in Germania, il PSG investe 90 milioni di euro per riportarlo in patria, ma il suo impatto si rivela modesto: 36 presenze e 8 gol.

In Nazionale: un argento mondiale e un Europeo agrodolce

Kolo Muani è stato protagonista nel Mondiale 2022, dove ha sfiorato il gol decisivo nella finale contro l’Argentina, fermato da una parata straordinaria di Emiliano Martinez. All’Europeo 2024, segna un gol nella semifinale contro la Spagna, persa però per 2-1.

Alla Juventus per rilanciarsi

Ora, alla Juventus, Kolo Muani ha l’opportunità di ricostruire la sua carriera. Con il suo profilo tecnico-tattico, potrebbe integrarsi bene accanto a Dusan Vlahovic, offrendo una nuova opzione in attacco per i bianconeri.

L’obiettivo? Tornare a essere il giocatore decisivo ammirato durante la sua esperienza in Germania e dimostrare che la sua carriera può ancora decollare.

