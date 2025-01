La Lazio accelera per il centrocampista, Casadei e Belahyane nel mirino: l’indiscrezione

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e stanno valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa. L’operazione per Jacopo Fazzini resta al momento in stand-by. Il club biancoceleste sta cercando di capire se ci saranno ulteriori margini di manovra con l’Empoli per il centrocampista, ma al momento non si registrano passi avanti concreti. Ma come rivela l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ci sono contatti per due nomi nuovi.

Incontro per Cesare Casadei

Una delle novità più rilevanti riguarda Cesare Casadei, centrocampista di proprietà del Chelsea. In queste ore è in corso un incontro tra il presidente Claudio Lotito e gli agenti del giocatore. Casadei era stato sondato già nell’estate 2023, ma allora non c’erano le condizioni per portare avanti la trattativa. Adesso, invece, il profilo del giovane talento è tornato d’attualità e la Lazio sta valutando seriamente l’opportunità di affondare il colpo. Casadei interessa anche al Napoli e al Torino, ma i biancocelesti sembrano essere in prima linea per assicurarselo.

Reda Belahyane nuovo nome per il centrocampo

Un altro nome che la Lazio sta seguendo con attenzione è quello di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 del Verona. Segnalato già un mese fa, il giovane talento sta attirando l’interesse di diversi club, sia in Italia (come il Milan) che all’estero (Marsiglia). Per Belahyane, che non rientrerebbe nelle liste obbligatorie grazie alla sua età, la Lazio è pronta a proporre al Verona una formula simile a quella già presentata per Fazzini.

La Lazio, dunque, si muove su più fronti per garantire a Marco Baroni rinforzi di qualità in vista della seconda parte della stagione.

Leggi anche: