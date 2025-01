Garnacho-Napoli, si può fare: c’è il sì del giocatore, adesso però serve l’intesa con il Manchester United

Garnacho-Napoli, si può fare: è di stamattina la notizia del “sì” del giocatore ad un trasferimento alla corte di Antonio Conte, ora bisogna chiudere con il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro tra Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, e gli agenti dell’argentino ha avuto esito positivo. Il giocatore avrebbe dato il suo consenso al trasferimento, aprendo così la strada a un’operazione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Valutazione e cifre dell’accordo per il sostituto di Kvara

La valutazione ritenuta congrua per Garnacho si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra che il Napoli sarebbe disposto a investire: 45 milioni più bonus. Nonostante le richieste iniziali del Manchester United fossero superiori ai 70 milioni, l’apertura del calciatore al trasferimento potrebbe favorire un’intesa tra i due club.

Dopo la partenza di Kvaratskhelia, uno degli uomini simbolo dello scudetto, il Napoli ha bisogno di un rinforzo all’altezza. Garnacho, richiesto esplicitamente da Antonio Conte, sembra il profilo ideale. Con i suoi 20 anni, rappresenta un investimento sia per il presente che per il futuro. Il suo ingaggio, pari a 4 milioni di euro annui, è significativo ma sostenibile. Inoltre, l’entusiasmo dei tifosi partenopei per il giovane talento è già palpabile, nonostante Garnacho non abbia ancora messo piede a Napoli.

Trattativa in evoluzione

Il Manchester United resta il proprietario del cartellino di Garnacho, e sarà necessario definire i dettagli economici per chiudere l’affare. Tuttavia, l’apertura del giocatore rappresenta un passo avanti cruciale, che potrebbe accelerare significativamente i tempi.

Antonio Conte è pronto ad accogliere un rinforzo di altissimo livello per puntare a nuovi traguardi, con Garnacho sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

