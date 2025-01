Calciomercato Juventus, si complica la ricerca del difensore centrale: la situazione

Calciomercato Juventus, si complica la faccenda per la ricerca del difensore centrale: la situazione aggiornata ad oggi. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione dei bianconeri, alla ricerca urgente di rinforzi per la difesa che ha perso per grave infortunio Bremer e Cabal e con Danilo sul piede di partenza. Tre i nomi in ballo, con uno che sembra destinato ad uscire definitivamente dalla lista.

#Araujo: la #Juventus aspetta fino a domani sera, massimo venerdì, che il difensore centrale confermi la sua decisione di restare in Catalogna dopo aver aperto completamente ai bianconeri. Ci sono stati contatti anche oggi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 15, 2025

Araujo è una pista che si è complicata, Hancko può diventare concreta

La Juventus aveva provato con decisione a portare Araujo a Torino. Il giocatore era stato convinto, ma l’infortunio di Iñigo Martinez e il conseguente rinnovo proposto dal Barcellona (scadenza attuale 2026) hanno complicato l’operazione, cambiando gli scenari.

Il nome di Hancko resta una priorità per la Juve. L’idea iniziale era quella di prenderlo a giugno, ma il club bianconero farà un tentativo già in questa sessione di mercato. La trattativa con il Feyenoord non sarà semplice, ma la Juventus ritiene di poter trovare un accordo.

Se Hancko arrivasse, sarebbe necessario un secondo difensore per completare il reparto. In caso contrario, un altro giocatore potrebbe diventare la prima scelta.

Le alternative sul taccuino di Giuntoli

Le alternative per il Dt bianconero Giuntoli, a meno di nomi a sorpresa che però non risultano nemmeno ad un falco come Pedullà, sono sostanzialmente due:

Danso : Il difensore del Lens piace molto. Le possibilità di un accordo sono concrete, ma la trattativa non è ancora ufficialmente avviata.

: Il difensore del Lens piace molto. Le possibilità di un accordo sono concrete, ma la trattativa non è ancora ufficialmente avviata. Tomori: Rimane tra i nomi seguiti, ma non è la priorità per il club. Inoltre, il Milan potrebbe difficilmente privarsene, considerando l’infortunio di Thiaw e altre esigenze difensive.

La Juventus continua a lavorare su più fronti per rinforzare il reparto difensivo. Se la pista Hancko si complicasse, la società bianconera si concentrerà sulle alternative già individuate. Tuttavia, l’urgenza di chiudere almeno un colpo potrebbe accelerare i tempi delle trattative.

