Milan, fatta per Walker: e ora si lavora per la punta

Il Milan ha ormai chiuso l’affare Kyle Walker. Il difensore inglese, 35 anni a Maggio, garantisce grande esperienza e solidità, e sta per approdare in rossonero con la formula del prestito da 1 milione di euro, corredato da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’intesa prevede, in caso il giocatore sia confermato, un contratto fino al 2027.

La decisione di puntare su Walker, che non ha mai giocato al di fuori della Premier League, è legata alla necessità di rinforzare il reparto arretrato con un profilo di assoluto spessore e mentalità vincente. Il trasferimento rappresenta una soluzione strategica. Ora bisognerà valutare il suo ambientamento in Serie A nel sistema tattico di Sergio Conceiçao, che ha fortemente spinto per questo innesto.

Le condizioni economiche dell’accordo, con un ingaggio spalmabile su più anni, rendono l’operazione particolarmente vantaggiosa per il club di via Aldo Rossi. La scelta di Walker esclude definitivamente l’arrivo di Marcus Rashford, poiché il regolamento consente il tesseramento di un solo giocatore britannico per stagione.

A influire sulla stretta per Walker è stata anche la complessità economica dell’operazione Rashford, che vedeva anche la concorrenza del Barcellona. Parallelamente, il Milan sta intensificando i contatti per Joao Felix, prima scelta per rinforzare l’attacco.

Milan, il rinforzo per l’attacco

L’attaccante portoghese, versatile e tecnico, è una precisa richiesta di Conceiçao, che lo vede ideale nel suo sistema grazie alla capacità di ricoprire più ruoli: trequartista, esterno sinistro o seconda punta. Joao Felix, attualmente in forza al Chelsea, è valutato 35 milioni di euro. Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione si presenta complessa.

Il Chelsea ha ancora margine di utilizzo per il portoghese, il quale ha segnato sette reti in diciannove presenze stagionali. Joao sembra intrigato dalla prospettiva di giocare in rossonero, mentre i dirigenti londinesi valutano altre priorità di mercato. Per il Milan, l’inserimento del diritto di riscatto sarà fondamentale per chiudere l’accordo, ma la concorrenza e le dinamiche di mercato potrebbero complicare l’operazione.

L’obiettivo del club è definire i dettagli prima che altre squadre si facciano avanti. Con il possibile arrivo di Walker e il pressing per Joao Felix, il Milan dimostra di voler costruire una squadra più competitiva per affrontare la seconda parte della stagione. I dirigenti rossoneri lavorano senza sosta per consegnare a Conceiçao una rosa più completa e pronta a rispondere alle sfide future.

