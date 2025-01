Lutto nel calcio, addio alla leggenda ed ex pallone d’oro

Se n’è andata a 84 anni una delle leggende del calcio internazionale, attaccante di talento vincitore di un pallone d’oro che ha vestito maglie di club storici, in primis il Manchester United, e poi anche in Italia quella del Torino. L’uomo, malato da tempo di una grave forma di Alzheimer, se n’è andato ieri circondato dall’affetto dei suoi familiari. (segue dopo la foto)

Queste le parole dei familiari dello storico attaccante dello United: “È con il cuore pesante che vi annunciamo che nostro padre Denis Law è tristemente scomparso. Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e alle sue cure, in passato e molto più di recente. Sappiamo quanto le persone lo abbiano sostenuto e amato e che quell’amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza. Grazie”. (segue dopo la foto)

On behalf of European football, we are deeply saddened to learn of the passing of Denis Law.



One of Scottish football’s true greats, he was a Ballon d’Or winner in 1964 before lifting the European Cup with Manchester United in 1968.



Rest in peace, Denis. pic.twitter.com/0nUvBQJ1DO