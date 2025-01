Il Milan alza il pressing per portare Kyle Walker in rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club milanese sta cercando di chiudere nelle prossime ore un accordo con il giocatore, primo passo necessario per poi presentare un’offerta ufficiale al Manchester City, che sembra disposto a trattare.

🚨🔴⚫️ AC Milan are set to complete Kyle Walker deal with key round of talks taking place in next 24h.



Formula of the deal to be decided with Man City as loan with buy option has been discussed.



Walker has already said yes to AC Milan. pic.twitter.com/F7D1YhnExx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

Walker occuperebbe l’ultimo slot disponibile per gli extracomunitari nella rosa del Milan, il che allontana definitivamente l’ipotesi di un arrivo di Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United potrebbe dunque restare in Premier League, viste le limitazioni regolamentari.

Ibrahimovic: “Walker? Un grande giocatore”

Anche Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua ai microfoni di DAZN, commentando l’eventuale trattativa per Walker: «Tutti sanno che è un grande giocatore. Ha fatto grandi cose, gioca in nazionale e, quando c’è uno come lui sul mercato… ammesso che lo sia, è sempre interessante».

Ibrahimovic ha poi sottolineato come il profilo di Walker sia in linea con la strategia del club:

«Non va contro la nostra visione. È forte, è un leader e ha un grande impatto nello spogliatoio. Ora si tratta di verificare cosa è possibile e cosa no».

L’arrivo di Walker porterebbe esperienza e solidità alla retroguardia del Milan. Con una carriera ai massimi livelli, tra Premier League e Champions League, il laterale inglese sarebbe un rinforzo di spessore per puntare in alto, sia in Serie A che in Europa.

