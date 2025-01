La Juventus torna a vincere con un micidiale uno-due contro un Milan troppo distratto

Juventus-Milan 2-0, i bianconeri tornano alla vittoria e lo fanno davanti al pubblico di casa con un micidiale uno-due nel secondo tempo. La Juventus si prende una rivincita pesantissima contro il Milan dopo la sconfitta in Supercoppa, conquistando 3 punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Con questo successo, i bianconeri staccano i rossoneri di 6 punti, lasciando la squadra di Sergio Conceiçao in una posizione complicata.

Un buon primo tempo non basta al Milan

E dire che la prima frazione aveva lasciato qualche speranza ai rossoneri. Pur concedendo il possesso alla Juventus, il Milan si era reso pericoloso con le occasioni migliori, nonostante le pesanti assenze di Morata e Pulisic. Tuttavia, la mancanza di incisività davanti è stata evidente: Leao, intermittente nei primi 45 minuti, è sparito nella ripresa, mentre Abraham è stato completamente inefficace.

Dall’altra parte, la Juventus, pur senza un centravanti di ruolo, ha sfruttato il gioco corale e la brillantezza di alcuni singoli. Tra questi, si è messo in evidenza Mbangula, che ha spesso puntato con successo Emerson Royal, rivelatosi l’anello debole della difesa milanista.

La ripresa: Juventus devastante in due minuti

Nel secondo tempo, i bianconeri alzano i ritmi e in soli due minuti annientano il Milan.

61′ – Autogol di Emerson Royal: Dopo un’azione personale, Mbangula prova la conclusione, trovando la decisiva deviazione del brasiliano, che spiazza un incolpevole Maignan . È l’1-0 per la Juventus.

Dopo un’azione personale, prova la conclusione, trovando la decisiva deviazione del brasiliano, che spiazza un incolpevole . È l’1-0 per la Juventus. 63′ – Raddoppio di Weah: Entrato all’intervallo al posto di Yildiz, Weah sfrutta un recupero palla di Thuram, si libera di Tomori e fredda il portiere rossonero. Un gol speciale per il giovane statunitense, che non era ancora nato quando suo padre George Weah segnava al “Delle Alpi” due reti contro la Juventus con la maglia del Milan.

Bianconeri più forti, Milan in difficoltà

Il successo della Juventus è netto e meritato. Era dal 2019 che i bianconeri non battevano il Milan a Torino, ma stavolta la squadra di Thiago Motta ha dimostrato maggiore intensità e fame, lasciando ai rossoneri soltanto le briciole nella ripresa.

Per Sergio Conceiçao, è la prima sconfitta contro la squadra con cui aveva debuttato con una vittoria da tecnico del Milan. I problemi del Diavolo sono evidenti, e la zona Champions sembra sempre più lontana.

Il mercato potrebbe rappresentare l’unica soluzione per risolvere i guai dei rossoneri. L’arrivo di Kyle Walker, previsto a breve, sembra essere una scelta giusta per colmare i problemi a destra. Tuttavia, i limiti evidenziati in fase offensiva richiedono ulteriori interventi. Il Milan dovrà muoversi in fretta per invertire la rotta.

