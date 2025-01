Il Bologna continua a correre: facile vittoria contro il Monza, Castro e Orsolini show

Il Bologna vince per 3-1 in rimonta contro il Monza. La squadra di Italiano, con questa vittoria, compie un passo significativo nella lotta per un posto in Europa, mentre i brianzoli restano ultimi in classifica, incapaci di dare continuità al successo contro la Fiorentina.

La gara si apre in salita per il Bologna: al 4′, Ciurria avvia un contropiede fulmineo e serve Maldini, che davanti a Ravaglia mantiene sangue freddo e segna con un tocco preciso sul primo palo. È il terzo gol in Serie A per il figlio d’arte.

I rossoblù, però, reagiscono rapidamente e trovano il pareggio al 22’. Orsolini, in grande forma, rientra sul sinistro e pennella un cross perfetto dalla destra: Castro, con un colpo di testa millimetrico, insacca il suo sesto gol stagionale.

Al 34′, arriva il sorpasso con una perla di Odgaard: su assist corto di Dominguez, controlla e al volo infila il pallone in rete per il suo quarto centro in campionato. Sfortunato il Monza, costretto a sostituire Bondo per un infortunio muscolare: al suo posto entra Vignato.

Nella ripresa, il Bologna domina la partita e cerca il gol della sicurezza, che arriva al 69′. Orsolini si conferma decisivo: controlla il pallone con classe e lo piazza con un sinistro perfetto nell’angolo basso, firmando il 3-1. Il Monza, nonostante i cambi tentati da Bocchetti, fatica a creare occasioni pericolose.

Nel finale, Turati evita il quarto gol con un intervento miracoloso su Dallinga, mentre De Silvestri colpisce un palo che avrebbe reso il risultato ancora più rotondo. Con questa vittoria, il Bologna si conferma in corsa per un piazzamento europeo, mostrando grande carattere e qualità. Il Monza, invece, deve ripartire per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

