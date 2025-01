Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Neres raccoglie (per ora) l’eredità di Kvaratskhelia

Atalanta-Napoli probabili formazioni del big match della ventunesima di Serie A che si gioca stasera alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sfida al vertice tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e gli Azzurri di Antonio Conte: un confronto in cui entrambe le compagini puntano al risultato pieno. In caso di vittoria dei padroni di casa, la Dea accorgerebbe proprio sul Napoli capolista, portandosi ad un solo punto di distacco; con il risultato contrario la squadra di Conte allungherebbe il passo anche sull’Inter, seconda, che domani sera affronterà l’Empoli a San Siro.

Le ultime sull’Atalanta

I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro la Juventus. La squadra di Gasperini dovrà fare a meno di Kolasinac, squalificato per somma di ammonizioni, e di Kossounou, reduce da un’operazione per una lesione tendinea (fuori per 3 mesi). Davanti a Carnesecchi spazio al trio difensivo composto da Scalvini, Hien e Djimsiti. A centrocampo, De Roon ed Ederson saranno i pilastri centrali, mentre Bellanova e Ruggeri presidieranno le corsie esterne.

L’attacco è ancora un’incognita: Gasperini potrebbe optare nuovamente per un modulo senza Retegui, come accaduto nella sfida al Maradona, ma un De Ketelaere poco brillante potrebbe favorire l’italo-argentino dal primo minuto. A completare il reparto offensivo, ci saranno con ogni probabilità Lookman e Pasalic.

Le ultime sul Napoli

Il Napoli inaugura ufficialmente l’era post-Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain. Nonostante l’addio del georgiano, la squadra di Antonio Conte è pronta a rimanere concentrata, evitando di farsi distrarre dalle voci di mercato.

Il tecnico dovrà rinunciare ancora a Buongiorno, ma ci sarà il ritorno dal primo minuto di Olivera, pronto a sostituire Spinazzola sulla fascia sinistra. Nel 4-3-3 dei partenopei, saranno pochi i dubbi: Meret sarà il portiere, con una difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera.

A centrocampo, spazio al trio intoccabile composto da Lobotka, Anguissa e McTominay. In attacco, l’eredità di Kvara sarà raccolta da David Neres sulla sinistra, con Politano a destra e Lukaku come riferimento centrale.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

