Home | Calciomercato, colpo in attacco per il Genoa: arriva un attaccante dalla Premier League

Il Genoa mette a segno un colpo importante per l’attacco, rispondendo agli infortuni di Ekuban e Vitinha, oltre all’incertezza sulla situazione di Mario Balotelli. Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Roma all’Olimpico, i rossoblù torneranno in campo tra nove giorni al “Ferraris”, dove affronteranno il Monza in uno scontro diretto cruciale per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Per questo, la società ha deciso di consegnare a Patrick Vieira un rinforzo offensivo già pronto per la prossima sfida.

🚨🔴🔵 EXCL: Genoa agree deal to sign Maxwell Cornet as new winger on loan from West Ham.



Verbal agreement in place with #WHUFC for winger who’s set to work under Patrick Vieira. pic.twitter.com/uMBOF44wsA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025

Cornet arriva in prestito secco dal West Ham

Il nuovo volto per l’attacco è Maxwel Cornet, attaccante ivoriano con passaporto francese, di proprietà del West Ham. Cornet ha giocato nella prima parte della stagione in prestito al Southampton. Il classe 1996 vestirà la maglia del Genoa con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Metz, Cornet ha raggiunto la notorietà vestendo la maglia del Lione, dove è diventato uno dei simboli del club con 248 presenze e 49 gol. Successivamente, ha fatto il salto in Premier League, giocando prima con il Burnley e poi con il West Ham. Durante il prestito al Southampton nella stagione attuale, l’esperienza non è stata fortunata: il giocatore ha totalizzato 4 presenze tra Premier League e Coppa di Lega, per un totale di 187 minuti in campo.

L’arrivo di Cornet rappresenta un’opportunità importante per il Genoa, che punta su di lui per dare maggiore qualità e incisività al reparto offensivo, in un momento delicato della stagione. L’ivoriano, mancino naturale, nasce come attaccante esterno ma all’occorrenza può giocare anche come punta centrale sfruttando la sua velocità e l’abilità nello stretto.

Leggi anche: