Juventus, Kolo Muani bloccato: la svolta può arrivare grazie ad un’altra squadra di Serie A

L’arrivo di Kolo Muani alla Juventus sembra ormai scritto, ma i tempi per la conclusione dell’operazione restano incerti. Il PSG, impegnato fino a ieri nella sfida contro il Lens, sta lavorando per liberare uno slot in rosa, indispensabile per finalizzare l’uscita dell’attaccante francese, ex Eintracht.

Kirada bulunan 6 oyuncusundan birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG, Cher Ndour'un transferi için Bologna, Torino ve Parma ile görüşüyor. (Foot Mercato) pic.twitter.com/WxpL7RYFn3 — Serencebey (@srncbycom) January 20, 2025

Kolo Muani, l’assist per sbloccare l’approdo alla Juve può arrivare da una un’altra squadra di Serie A

L’unica strada attualmente percorribile riguarda il futuro di Cher Ndour, giovane talento italiano di proprietà del Paris, ora in prestito al Besiktas. I parigini stanno valutando di riportare il centrocampista a casa per poi trovargli una nuova destinazione, possibilmente in Serie A, dove il ragazzo vorrebbe accumulare esperienza. Ndour, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, sarebbe disposto a trasferirsi in una squadra di fascia media o piccola pur di ottenere minuti preziosi.

Sul promettente centrocampista classe 2004, nazionale azzurro U21, c’è forte l’interesse del Bologna, a caccia di rinforzi per il suo centrocampo, ma sulle sue tracce ci sono anche il Parma e – più defilato – il Torino. Ndour, giocatore di grande prestanza fisica, può giocare in molti ruoli, da mediano davanti alla difesa a mezzala offensiva. Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa per portare il giovane talento di proprietà del PSG a titolo definitivo in rossoblu sarebbe ben avviata: il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni e a detta de Il Resto del Carlino, l’accordo con i transalpini potrebbe arrivare a stretto giro di posta, considerato anche che Urbanski ed El Azzouzi sono in uscita.

Quando si sblocca allora Kolo Muani

Con la partenza a titolo definitivo di Ndour, si sbloccherebbe dunque il prestito di Kolo Muani alla Juventus. Dalla Francia trapela che un quadro più chiaro potrebbe delinearsi entro 24 ore, con l’obiettivo di completare l’incastro e permettere alla Juventus di ufficializzare Kolo Muani già domani. Tuttavia, come detto, fino a quando Ndour non troverà una sistemazione, il PSG non potrà dare il via libera definitivo.

Se tutto si risolvesse in tempo, l’attaccante francese potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta per la prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma allo stadio Maradona. Una presenza dal primo minuto sembra improbabile, ma il suo arrivo rappresenterebbe un tassello fondamentale per i piani bianconeri in vista della seconda parte di stagione. Ora non resta che attendere il completamento di questo delicato incastro di mercato.

