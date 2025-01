Home | Juventus, domani incontro decisivo con il Chelsea per il difensore: tutti i nomi in ballo

Domani la Juventus terrà un vertice fondamentale con il Chelsea, volto a definire gli ultimi dettagli per il mercato in entrata. I bianconeri, infatti, sono pronti a chiudere su due importanti obiettivi: il difensore centrale portoghese Renato Veiga, classe 2003, e il terzino sinistro Ben Chilwell, classe 1996. Quest’ultimo è ormai da settimane in uscita dai Blues, e la Juve è pronta a sferrare l’attacco decisivo.

L’incontro tra le due società è legata anche alla situazione di Andrea Cambiaso, da tempo sotto osservazione della Premier, visto che il Manchester City sembra essere interessato al suo acquisto. Nonostante le trattative con il club di Guardiola risalgano a maggio, il City sembra intenzionato a intensificare la sua pressione per portare a casa il terzino bianconero. A Torino stanno valutando attentamente le mosse da fare per non farsi trovare impreparati.

La Juventus, in attesa di definire il futuro di Cambiaso, vuole cautelarsi e cerca una soluzione tampone per la corsia mancina. Tomas Hancko, obiettivo di mercato per il prossimo giugno, è stato individuato come possibile rinforzo, in grado di coprire sia il ruolo di centrale che di laterale. Il giocatore rimane un nome caldo per la dirigenza bianconera, che spera di anticipare l’acquisto già nei giorni finali di questa sessione di mercato, se dovesse presentarsi un’opportunità.

Nel frattempo, il club piemontese non perde di vista la situazione di Kelly, difensore centrale del Newcastle, che resta nei radar. I contatti con i Magpies sono in fase di valutazione, dopo che la dirigenza bianconera ha preso in considerazione vantaggi e svantaggi di un possibile trasferimento.

Juventus, un mercato frenetico

Il vertice con il Chelsea rappresenta anche l’opportunità per rendere più concrete le trattative per Veiga e Chilwell. Entrambi i giocatori hanno scalato rapidamente le posizioni nella lista dei desideri della Juve, che vuole verificare i margini di manovra, soprattutto in merito alla formula dell’eventuale trasferimento. Uno degli aspetti da monitorare è la possibilità di prestiti con diritto di riscatto, visto che i Blues hanno ormai pochi slot liberi per cedere giocatori con quella modalità.

Renato Veiga, che ha destato l’interesse della Juve nelle settimane scorse, è un talento emergente che potrebbe aggiungere solidità e versatilità alla difesa bianconera. Allo stesso modo, Chilwell, un terzino di grande esperienza, rappresenta una pedina di qualità per rinforzare la fascia sinistra.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione di mercato, Giuntoli lavora intensamente per completare gli ultimi colpi. Mentre le trattative con il Chelsea e il City si intensificano, la dirigenza bianconera cerca di non lasciarsi sfuggire occasioni importanti. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del club, che punta a completare la rosa a disposizione di Thiago Motta con innesti mirati e strategici.

Leggi anche: