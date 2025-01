Juventus, scoppia la grana Vlahovic: il serbo “separato in casa”, cosa succede adesso

La Juventus si trova a gestire un caso spinoso che ogni giorno, sia pure per ora senza scontri o polemiche esterne, è emerso in tutta la sua evidenza dopo l’esclusione di Vlahovic contro il Milan. L’attaccante serbo, che con Thiago Motta non ha proprio legato, potrebbe andarsene addirittura a Gennaio. Il tecnico bianconero ha chiarito la sua posizione in conferenza stampa: “Vlahovic contro il Milan è stato in panchina per scelta tecnica“.

(La Stampa -Cds) "Nei discorsi di mercato tra Juventus e Chelsea si è parlato anche di Vlahovic, su Dusan anche l'Arsenal" ► https://t.co/jUI4YcdnVI pic.twitter.com/mNsLKMUWtP — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) January 21, 2025

Nonostante il suo talento, il numero 9 della Juve non sembra rientrare nei piani a lungo termine dell’allenatore. La buona prestazioni contro il Milan con Nico Gonzalez come falso centravanti e il futuro l’inserimento di Kolo Muani, che non è una punta tradizionale, suggeriscono che Motta non sarebbe contrario a una cessione del serbo, a patto che arrivi l’offerta giusta.

La possibile uscita di Vlahovic non sarà comunque semplice, soprattutto a Gennaio. Con un ingaggio da 12 milioni di euro annui e la necessità per la Juve di trovare un sostituto all’altezza, la trattativa appare complessa. Anche se il mercato di gennaio è spesso sorprendente, e gli estimatori del serbo non mancano, soprattutto in Premier League.

Juventus, le squadre interessate a Vlahovic

Secondo La Stampa, il nome di Vlahovic è emerso nei colloqui in corso tra Juventus e Chelsea per altri giocatori, come Veiga e Chillwell. Sebbene i media inglesi rimangano scettici sulla fattibilità dell’operazione, va ricordato che le due società avevano già intavolato discussioni su Vlahovic durante l’estate scorsa.

Più concreta, invece, sembra la pista che porta all’Arsenal. L’infortunio di Gabriel Jesus, fuori fino a fine stagione, ha costretto Mikel Arteta a cercare un rinforzo in attacco. L’allenatore spagnolo preferisce però profili diversi da quello di Vlahovic, perciò l’operazione dipenderà dall’eventuale mancanza di alternative valide sul mercato.

Con il mercato invernale che è ormai nella sua fase più calda, il destino di Vlahovic resta incerto. Se la Juventus riceverà un’offerta seria da Londra, il serbo potrebbe dire addio ai colori bianconeri prima del previsto. Intanto, Thiago Motta va avanti per la sua strada, puntando su un gioco più dinamico e versatile, anche a costo di sacrificare uno dei talenti più costosi della rosa.

