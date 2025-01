Milan e Roma, si scalda il mercato: da Saelemakers a Soulè, al diktat di Ranieri

Roma e Milan sono impegnate a trovare la quadra per rinforzarsi al mercato di Gennaio, e i colloqui fra i due club sono frenetici. In particolare, in discussione è la posizione Alexis Saelemaekers. Le ukltime novità sul giocatore arrivano direttamente dalla redazione di Sky Sport.

Il club giallorosso ha avviato i contatti con il Milan per cercare di risolvere la situazione del calciatore belga, con l’intenzione di riscattarlo immediatamente dal club rossonero. Il Milan, invece, non sembra disposto a fare lo stesso con il centravanti Tammy Abraham, per il quale ha deciso di rimandare ogni discorso a fine stagione.

Al contempo, il club meneghino ha provato a inserire Matias Soulè nell’operazione Saelemaekers, ma ha ricevuto un secco no dalla Roma. La società giallorossa ha chiarito che l’argentino non è in uscita. Recentemente, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, si è espresso chiaramente sul futuro di Soulè, definendolo un giocatore del futuro per la squadra e sottolineando il suo miglioramento sotto l’aspetto del gioco.

Milan e Roma, Claudio Ranieri dice “no” alla proposta

Soulè, quindi, rimarrà nella Capitale: “Resta sicuramente con noi, credo molto in lui”, ha dichiarato Ranieri. Acquistato la scorsa estate per 25,6 milioni di euro più bonus, Soulè sinora non ha reso come si sperava. In stagione ha collezionato 18 presenze tra Serie A e coppe, ma è stato raramente schierato dal primo minuto. In totale, ha accumulato poco più di 800 minuti di gioco.

Alexis Saelemaekers, classe ’99, ha disputato finora 14 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 4 gol, l’ultimo dei quali è arrivato 9 giorni fa nella partita pareggiata 2-2 contro il Bologna. La sua esperienza in giallorosso è positiva, e ora il club giallorosso vuole garantirsi la sua permanenza a lungo termine. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di Saelemaekers e per le dinamiche di mercato che coinvolgono la Roma e il Milan.

