Inter, telenovela Acerbi: la decisione della società

L’Inter è sempre alle prese con la “telenovela Acerbi” e con le valutazioni su eventuali rinforzi da trovare nel corso del mercato invernale. Nonostante una situazione che preoccupa i tifosi, la società sembra ormai orientata a rinunciare all’acquisto di un difensore centrale nel mercato di gennaio. Il club confida nel ritorno alle condizioni ottimali del difensore italiano e nel recupero di Bisseck.

Nonostante le preoccupazioni legate all’infortunio del centrale italiano, che è lontano dai campi di gioco dal novembre scorso per un’elongazione al bicipite femorale, i nuovi esami effettuati hanno escluso lesioni, alimentando la speranza di un suo rientro imminente. Acerbi, dopo essersi allenato in gruppo per qualche giorno, ha ripreso a lavorare in modalità personalizzata per completare il suo recupero.

Il difensore è clinicamente guarito, ma Inzaghi ha preferito evitare forzature, considerando che Acerbi non se la sente ancora di rischiare e non è stato impiegato contro Bologna ed Empoli. Nonostante questo, l’allenatore e lo staff medico sono fiduciosi e ritengono che il rientro del difensore sia ormai vicino.

Acerbi sarebbe dovuto rientrare contro il Bologna, ora invece salterà anche la trasferta di Praga. Una situazione che preoccupa i tifosi, che sui social si chiedono se sia saggio rischiare così tanto e chiedono a gran voce un rinforzo per affrontare una seconda parte di stagione che si preannuncia massacrante.

L’Inter decide di rischiare: niente difensore a Gennaio

Nonostante questo la posizione dell’Inter è chiara: non c’è l’intenzione di intervenire sul mercato a meno di situazioni straordinarie. Considerando che durante l’estate non è praticamente arrivato alcun rinforzo, visto che il giovane Palacios non è mai stato impiegato, i tifosi nerazzurri si chiedono se sarà possibile continuare a lungo senza acquistare nessuno, vista anche l’età media della rosa.

Un elemento che rassicura la dirigenza nerazzurra è il recupero di Bisseck, che in circa dieci giorni dovrebbe essere pronto a tornare tra i convocabili. Questa notizia riduce ulteriormente le necessità di un rinforzo difensivo, visto che il giovane difensore ha fatto progressi significativi nel suo percorso di riabilitazione.

L’Inter è convinta che la rosa a disposizione di Inzaghi possa affrontare il resto della stagione senza rinforzi. La dirigenza non è intenzionata a fare acquisti inutili, ma cerca profili che possano essere utili anche in ottica futura. Se l’emergenza difensiva si protraesse ci sarà una rivalutazione della situazione, soprattutto se Acerbi non dovesse garantire il rientro nelle prossime settimane.

Il mercato invernale chiuderà il 3 febbraio, e durante questo periodo Inzaghi e i dirigenti esamineranno costantemente la situazione. Al momento, l’idea prevalente è che l’Inter possa affrontare la seconda parte della stagione senza ulteriori rinforzi difensivi, continuando a puntare sul recupero completo dei suoi difensori e sulla forza del gruppo.

Leggi anche: