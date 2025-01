Champions League, Inter di misura sullo Sparta. Nerazzurri sottotono, ma ottavi a un passo

L’Inter affronta il freddo di Praga per cercare i 3 punti della qualificazione sicura ai play off di Champions League e per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La partita si rivela più difficile del previsto anche per le difficili condizioni atmosferiche e per un campo imperfetto, che porta i giocatori nerazzurri a scivolare spesso.

L'Inter batte lo Sparta Praga grazie a un gol di Lautaro ⚫🔵✨



Ai nerazzurri serviranno una vittoria o un pareggio contro il Monaco per qualificarsi direttamente agli ottavi#ChapionsLeague #UCL #SpartaPragaInter pic.twitter.com/A8qTjVcoyL — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 22, 2025

L’Inter ha chiuso un primo tempo solido ma non entusiasmante in vantaggio per 1-0 grazie a uno splendido gol di un ormai completamente ritrovato Lautaro Martinez al 12′. L’attaccante argentino da posizione molto defilato ha insaccato proprio sotto la traversa con un gran tiro al volo su un cross di Bastoni, un gesto tecnico di grande difficoltà. 0-1 e Inter avanti.

L’azione che ha sbloccato la partita è nata da una combinazione sulla trequarti offensiva. Lautaro, dopo aver aperto il gioco, si è inserito sul secondo palo, raccogliendo il traversone dalla sinistra. I nerazzurri hanno mantenuto un pressing offensivo per tutta la prima frazione ma hanno sbagliato troppo nei sedici metri.

In particolare, Kristjan Asllani ha sprecato una buona occasione per il raddoppio con una conclusione dai 16 metri che è terminata molto alta sopra la traversa, anche per colpa di un rimbalzo irregolare che ha sfavorito l’albanese. Poi Barella ha alzato troppo il tiro da dentro l’area di rigore. Lo Sparta Praga ha avuto una chance importante con Birmancevic, che ha calciato pericolosamente dal dischetto del rigore, ma Sommer si è dimostrato reattivo, bloccando il tiro in due tempi.

Inter, secondo tempo in controllo ma senza guizzi

Nella ripresa ci si aspettava che gli uomini di Inzaghi potessero chiudere la gara, invece sono stati i padroni di casa a spingere di più nei primi minuti. L’Inter ha giocato a strappi e ha mostrato una condizione non eccezionale, pur non correndo grandi pericoli. Sfortunati i nerazzurri al 60′, quando un bel gol di Dumfries viene annullato per un fuorigioco di Di Marco che si inserisce nella casistica degli off side per un millimetro che speriamo, in futuro, di non dover più vedere.

L’altra bella occasione del secondo tempo capita sul piede di Lautaro, che ha la palla del ko ma tira troppo centrale e consegna la palla al portiere avversario. Poi è stato Frattesi, che è entrato a mezzora dal termine, a impegnare il portiere avversario con un bel tiro da fuori area.

L’Inter negli ultimi minuti decide di non rischiare più e di tenere palla, cercando di far passare il tempo per portare a casa un risultato preziosissimo, soprattutto in una serata in cui la squadra è apparsa piuttosto lenta e poco ispirata. Con il solito problema di una certa mancanza di cinismo e cattiveria nei sedici metri. La gara, comunque, sia pure con un brivido proprio allo scadere, si chiude con la vittoria dei nerazzurri. Che ora sono davvero a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi.

