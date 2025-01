Milan, tegola Emerson Royal: l’infortunio è grave, si complica la cessione

Un contrattempo inaspettato colpisce il Milan, influenzandone le possibili mosse di mercato in questa finestra invernale. Emerson Royal, il laterale rossonero al centro di diverse negoziazioni per un possibile trasferimento, ha subito una grave lesione al polpaccio destro.

❌ Drama para el Milan: Emerson Royal será baja 2-3 meses.



Drama porque su salida al Galatasaray estaba bien encaminada… y ahora se ha caído. pic.twitter.com/153miQjYUB — Soy Calcio (@SoyCalcio_) January 23, 2025

Il calciatore brasiliano, acquisito recentemente dal Tottenham, è stato costretto a lasciare il campo dopo soli quattro minuti durante la partita di Champions League contro il Girona. Secondo gli esami strumentali svolti oggi, Royal ha patito una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Questa situazione complica notevolmente la sua potenziale cessione, considerando che mancano meno di sei mesi alla conclusione della stagione, rendendo improbabile che un altro club decida di investire su di lui. Un infortunio non secondario per il giocatore verdeoro del Milan che dovrà restare fermo ai box per circa 45/50 giorni: potrebbe rientrare a marzo contro il Lecce o col Como.

L’arrivo di Walker: un nuovo capitolo per il Milan

Nel frattempo, Kyle Walker si appresta a indossare la maglia rossonera. L’esperto difensore inglese è appena atterrato all’aeroporto di Linate, dove è stato accolto da alcuni rappresentanti del club. Il prossimo passo per Walker sarà sottoporsi alle consuete visite mediche prima di formalizzare il suo contratto con il “Diavolo”.

Negli ultimi giorni sono stati risolti gli ultimi ostacoli per finalizzare il trasferimento. Sono ora noti anche i dettagli finanziari dell’operazione: il terzino inglese si unirà al Milan con un prestito gratuito dal Manchester City, con un’opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro.

Leggi anche: