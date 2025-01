Milan, prima offerta ufficiale per Gimenez: la risposta del Feyenoord

Il Milan punta con decisione su Santiago Gimenez come rinforzo per l’attacco, e le prossime ore saranno cruciali per capire se l’operazione potrà essere chiusa già nel mercato invernale. Secondo Matteo Moretto di Relevo, il club rossonero presenterà una prima offerta ufficiale al Feyenoord, che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Il Milan, però, mira a proporre una cifra superiore ai 30 milioni, ma inferiore ai 35, sfruttando la volontà del giocatore di cambiare squadra.

Il Milan presenterà oggi la prima offerta ufficiale per Santiago Giménez.



Il Feyenoord è pronto ad ascoltare il club rossonero e non chiude a priori a una partenza dell’attaccante a gennaio ma la proposta economica dovrà essere irrinunciabile.



Il piano del board olandese… pic.twitter.com/lgFkzLYL0d — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 24, 2025

Contratto e segnali dal giocatore

Per Gimenez, il Milan ha già pronto un contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Il messicano ha lasciato intendere le sue intenzioni dichiarando:

“Vediamo che succede, sono settimane chiave. Metto tutto nelle mani di Dio. Non perdo la concentrazione per queste cose. Ora sono al Feyenoord e mi voglio godere questa vittoria e niente più. Fin quando sarò qui difenderò questa maglia fino alla morte.”

Un ulteriore indizio è arrivato dai social, con Gimenez che ha iniziato a seguire il Milan su Instagram.

La posizione del Feyenoord e le mosse del Milan

Nonostante l’interesse del Milan, il Feyenoord ha fatto sapere di non voler cedere il giocatore a gennaio, una posizione simile a quella comunicata alla Juventus per Hancko. Potrebbe trattarsi di una strategia per alzare il prezzo, oppure di una reale intenzione di rinviare ogni discorso al mercato estivo, dove Gimenez potrebbe essere al centro di un’asta internazionale.

Il Milan conta sull’intervento dell’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, che si trova in Olanda per trattare con il Feyenoord. Per il tecnico Conceiçao, Gimenez rappresenta il profilo ideale: un attaccante prolifico e versatile, in grado di offrire un contributo offensivo superiore rispetto a profili come Morata o Abraham. Il messicano ha inoltre superato nelle preferenze Joao Felix, per il quale il Chelsea ha opposto resistenza a ogni ipotesi di prestito.

Le cessioni e le esclusioni in lista

La dirigenza rossonera dovrà fare spazio per l’arrivo di Gimenez. Emerson Royal, reduce da un lungo infortunio, sarà quasi certamente escluso dalla lista, con il suo posto che verrà occupato da Walker. In attacco, il principale candidato a lasciare la squadra è Okafor, seguito da Chukwueze, che ha attirato l’interesse di diversi club (Bologna su tuttu).

Anche Jovic, attualmente fuori dalla lista Champions, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Milan spera di chiudere per Gimenez, ma il tempo stringe e il Feyenoord resta un ostacolo difficile da superare.

Leggi anche: