“Convinto da Thiago Motta”. Juventus, finalmente Kolo Muani: debutto con il Napoli, che numero ha scelto

Randal Kolo Muani alla Juventus è finalmente ufficiale. Dopo lo “sblocco” burocratico dal PSG, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del club bianconero. E’ servito qualche giorno di attesa, ma alla fine il trasferimento dell’attaccante francese dal Paris Saint Germain è stato finalizzato dopo che il club parigino ha risolto le questioni legate al numero di giocatori in prestito.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal, a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a € 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

L’impatto immediato di Kolo Muani

Kolo Muani, che ha già svolto il suo primo allenamento con il gruppo, sarà a disposizione di Thiago Motta per il big-match di sabato contro il Napoli. Tuttavia, per quanto riguarda la Champions League, dovrà attendere l’inizio della fase a eliminazione diretta per essere utilizzabile.

L’attaccante francese indosserà la maglia numero 20 e si candida a essere una pedina importante per il reparto offensivo bianconero, grazie alla sua velocità, fisicità e capacità realizzativa. Il suo arrivo rappresenta un colpo significativo per le ambizioni della Juventus sia in campionato che in Europa.

“Sono un centravanti, mi ha convinto Thiago Motta”

Appena dopo essere stato ufficializzato come nuovo giocatore della Juventus, Kolo Muani ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club. “Sono molto contento di essere qui, orgoglioso di indossare questa maglia e di giocare davanti ai nostri tifosi – ha detto Randal – Thiago Motta? Abbiamo avuto una lunga conversazione, mi ha parlato molto del suo modo di intendere il calcio e mi ha convinto a firmare con la Juventus. Non vedo l’ora di iniziare”. Poi una battura sul suo ruolo: “Non ho preferenze, mi basta essere in campo. Giocherò dove deciderà il mister. Se devo scegliere io mi vedo centravanti. In quel ruolo mi esprimo meglio”.

