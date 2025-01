Calciomercato Napoli, frenata per Garnacho: Manna vira su un attaccante della Bundesliga

Il Napoli continua a cercare un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia in questo mercato invernale. In cima alla lista dei desideri del tecnico Antonio Conte c’è sempre Alejandro Garnacho, ma, almeno per il momento, il club di Aurelio De Laurentiis non è riuscito a raggiungere un accordo con il Manchester United per l’argentino classe 2004. Garnacho è anche nel mirino del Chelsea, che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, presenterà un’offerta già nella giornata odierna.

🚨🔵 Chelsea are set to approach Man United for Alejandro Garnacho, as expected.



Napoli remain keen but no agreement at €50m package, rejected by Man United; now also working on Adeyemi deal as revealed.



🇦🇷 Chelsea spoke to player’s camp and will now discuss with Man United. pic.twitter.com/rQz7HrDLvK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti i contatti per un’alternativa di prestigio: Karim Adeyemi, attaccante tedesco classe 2002 del Borussia Dortmund. Nuovi contatti sono previsti già nelle prossime ore per cercare di avanzare nella trattativa.

La situazione in difesa e le mosse del Chelsea

Sul fronte difensivo, sfumata l’opzione Danilo, che ha scelto di tornare in Brasile, il Napoli ha avviato un sondaggio per il croato Marin Pongracic (classe 1997), attualmente alla Fiorentina e con un passato al Lecce.

Il Chelsea, oltre a competere per Garnacho, è al centro di altre operazioni di mercato. In attesa di definire il futuro del giovane italiano Cesare Casadei (classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Inter), conteso da Lazio e Torino, il club inglese si è inserito anche nella corsa per il centrocampista franco-marocchino del Verona, Reda Belahyane (classe 2004). Un mercato invernale che si prospetta ancora molto movimentato per tutti i club coinvolti.

