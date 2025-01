Como-Atalanta, le probabili formazioni: Fabregas dà fiducia a Diao, Gasperini col tridente

Como-Atalanta probabili formazioni del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A in programma domani alle 15 al “Sinigaglia”. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con ambizioni diverse: il Como cerca un’impresa contro una squadra di alto livello, mentre l’Atalanta punta a consolidare il suo buon momento tra campionato e coppe, per non perdere il treno di Napoli e Inter.

What a match tomorrow ⚔️🔵 pic.twitter.com/3N2K2qxx0L — Como1907 (@Como_1907) January 24, 2025

Come arriva il Como

Il Como si prepara ad affrontare l’Atalanta domani allo stadio Sinigaglia, con mister Fabregas che deve ancora risolvere alcune incertezze, specialmente in difesa. Tra i pali ci sarà Butez, mentre in difesa spazio a Iovine, Dossena (recuperato e pronto), Kempf, e sulla fascia sinistra si deciderà tra il giovane Jack e Moreno, rientrato di recente ma ancora non pronto per un’intera partita. A centrocampo sono confermati Caqueret e Da Cunha, che ieri ha rinnovato il contratto. In attacco, dietro a Cutrone, probabili titolari saranno Diao, Nico Paz e Strefezza, anche se l’imbarazzo della scelta offre a Fabregas diverse opzioni.

Come arriva l’Atalanta

L’Atalanta affronta il Como dopo una convincente vittoria contro lo Sturm Graz in Champions League. Mister Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Hien. In porta ci sarà Carnesecchi, con una difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, Cuadrado sembra favorito sulla destra, con Ruggeri, Ederson e De Roon a completare il reparto. In attacco, il tridente sarà formato da Retegui, supportato da De Ketelaere e Lookman.

COMO (4-2-3-1): Butez; Iovine, Dossena, Kempf, Jack; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

