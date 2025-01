Torino-Cagliari, le probabili formazioni: Vanoli e Nicola si schierano a specchio

Torino-Cagliari probabili formazioni dell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A che si gioca stasera alle 20:45 all’Olimpico “Grande Torino”. Dopo il successo per 3-2 all’Unipol Domus nel match d’andata di questo campionato, il Cagliari potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Torino solo per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscito nel 2012/13 e nel 1969/70.

Solo contro la Sampdoria (27) il Cagliari ha vinto più match in Serie A che contro il Torino (23, come contro la Fiorentina); 26 successi granata e 24 pareggi completano il bilancio dei 73 precedenti tra queste due formazioni.

Le scelte di Vanoli

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dovrebbe schierare i granata con il 4-2-3-1, dunque a specchio con i sardi. In difesa Maripan e Coco saranno i centrali, affiancati dai terzini Walukiewicz e Sosa. In media la coppia Ricci-Gineitis, mentre la trequarti vedrà la parte destra più coperta, con l’impiego di Lazaro e la sinistra più offensiva con Karamoh. Vlasic sarà il trequartista centrale e con la qualità delle sue giocate dovrà assistere l’unica punta, che sarà Che Adams.

Le scelte di Nicola

Davide Nicola sembra orientato a mettere in campo il suo Cagliari con il rodato 4-2-3-1. Davanti a Caprile agirà dunque una linea a 4 con Zappa, Mina, Luperto e Obert. In mediana una coppia che dovrebbe garantire il giusto equilibrio tra geometrie e fisicità, con Deiola e Makoumbou. La trequarti sarà quella vista più volte nelle ultime giornate: a destra inamovibile Zortea, reduce da ottime prestazioni, dietro la punta Gaetano e a sinistra Felici. In attacco il riferimento centrale sarà inizialmente Piccoli.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

