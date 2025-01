Home | Europa League, la Roma cade in Olanda: beffa nel finale per la squadra di Ranieri

La Roma di Ranieri in Olanda per tornare a vincere in trasferta dopo tanto tempo e per cercare la qualificazione diretta agli ottavi. Un obiettivo difficile, ma non impossibile per il giallorossi, che però hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per mantenere vive le speranze. La partita non si presenta semplice anche per le condizioni meteo, visto con la partita inizia sotto un tremendo acquazzone.

🤬 Al gol del AZ, #Ranieri non nasconde la sua rabbia. L’espressione del tecnico della Roma parla chiaro. #AZRoma pic.twitter.com/s591MDVVSA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 23, 2025

Che sia una partita complicata lo si vede sin dalle prime battute. Si combatte molto a centrocampo ma le occasioni latitano, anche se il predominio nel primo tempo ce l’hanno gli olandesi, mentre la Roma è piuttosto imprecisa. Anche i singoli non girano, in particolare a centrocampo Paredes e Pisilli faticano molto. Lo stesso Konè non riesce a dare il consueto apporto.

La prima palla gol è dell’AZ al 25′ minuto con Mijnans, ma Konè è bravo a sventare il pericolo con una scivolata. Pochi minuti dopo si vede anche la Roma grazie a una bella iniziativa di Dybala, ma il tiro di Dovbik su assist di Saelemakers non impensierisce il portiere olandese. Al 35′ arriva un fastidioso cartellino giallo per Hummels, mentre al 41′ Meerdink spreca un’ottima occasione per l’AZ con un tiro fuori misura. Nonostante i tentativi degli olandesi, si va al riposo sullo 0-0.

Europa League, Roma beffata nel finale

Nel secondo tempo Ranieri ridisegna tatticamente la sua squadra e la Roma inizia molto meglio. Al 48′ azione bellissima, con una rabona di Angelinho, schierato più alto, e il tiro al volo di Dybala che spaventa l’AZ. La Roma prende campo e comincia a giocare nella metà campo avversaria. Ranieri inserisce un Soulè in buona serata al posto di Dovbik. I giallorossi palleggiano bene ma non riescono a creare grandi occasioni.

Quando la Roma cala per stanchezza, l’AZ approfitta degli spazi. E all’80’ arriva la doccia fredda: contropiede veloce orchestrato benissimo dai padroni di casa sulla destra, con una trama di passaggi che tolgono i tempi alla difesa della Roma. Wolfe, libero in area sulla sinistra, serve un assist perfetto a Troy Parrot che, completamente solo davanti a Svilar, non sbaglia e di piatto destro piazza l’1-0.

L’assedio finale degli uomini di Ranieri è generoso ma porta solo a grandi mischie nell’area olandese. Un bel cross dalla destra non trova per pochissimo la testa di Soulè. L’ultima occasione se la crea da solo Dybala, che si libera al limite e scarica un sinistro troppo centrale. Il portiere la blocca e l’arbitro fischia la fine. Peccato, perché un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

