Atalanta, Percassi attacca Koopmeiners: “Vi spiego dove ha sbagliato”, e sul futuro di Lookman…

Atalanta, è tempo di bilanci e riflessioni in casa nerazzurra. Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato del club, hanno parlato in un’intervista al Corriere della Sera soffermandosi su temi come la gestione della squadra, il rapporto con Gasperini, le ambizioni del club e il mercato.

Non sono mancate critiche, in particolare all’ex Teun Koopmeiners, ed è arrivato un messaggio chiaro sul futuro di Ademola Lookman. I Percassi non hanno risparmiato parole dure per Koopmeiners, ceduto alla Juventus la scorsa estate.

“Teun ha sbagliato atteggiamento. Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top e lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa Uefa con il Real Madrid. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto”. L’olandese, accusato di mancanza di gratitudine verso il club che lo ha valorizzato, si è scusato in seguito, ma la dirigenza non ha nascosto il proprio disappunto.

“Gli abbiamo detto chiaramente: hai sbagliato“, hanno aggiunto, sottolineando come lo stile Atalanta, basato su rispetto e dedizione, sia imprescindibile per chi veste la maglia nerazzurra. Al contrario, i Percassi hanno elogiato l’impatto di Charles De Ketelaere. “È un esempio di ragazzo che si fida e ascolta. Ha avuto un impatto perfetto fin dal primo giorno. Nonostante fosse circondato da 13 consulenti e agenti, quando gli abbiamo chiesto di fidarsi, ha firmato senza esitazioni. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi così“.

Atalanta, il futuro di Lookman

Un altro tema caldo riguarda il futuro di Ademola Lookman, uno dei giocatori più rappresentativi dell’Atalanta. “Faremo di tutto per trattenerlo a fine stagione, ma non deve restare controvoglia“. Il messaggio è chiaro: la volontà del giocatore sarà decisiva, ma la dirigenza non teme il mercato, avendo già dimostrato di saper sostituire figure chiave come Zapata, Muriel e Gomez.

I Percassi hanno ribadito la fiducia in Gian Piero Gasperini, protagonista di una lunga avventura con la Dea. “Gli anni parlano per lui, ha battuto tutti i record. Non era facile all’inizio, ma abbiamo creduto in lui anche nei momenti difficili”. Sul mercato di gennaio, però, la dirigenza è stata cauta: “Se interverremo, lo faremo in attacco, come chiede Gasperini. Ma deve valerne la pena”.

Il sogno scudetto rimane un argomento tabù per i Percassi. “Porta sfortuna pronunciarlo”, hanno scherzato. Ma non manca un rimpianto: “Vorremmo rigiocare il 2-3 contro il Napoli. Meritavamo almeno il pareggio, ma certi errori si pagano”. Tra critiche, elogi e una visione chiara del futuro, l’Atalanta continua a costruire il proprio percorso, fedele ai suoi valori e al suo stile inconfondibile.

