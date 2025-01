Snodo importante per la Champions League dell’Atalanta: una vittoria sugli austriaci dello Sturm Graz permetterebbe agli uomini di Gasperini di conquistare i play off e di continuare a sperare in un accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare dal turno preliminare, anche se potrebbero non bastare due vittorie e per riuscirci sarà indispensabile andare a vincere sul campo del Barcellona.

Un’impresa difficilissima, certo, ma per questa Atalanta niente è impossibile. Ma prima bisogna battere lo Sturm Graz, che appartiene alla fascia di squadre più deboli e sembra una vittima sacrificale per i bergamaschi. Ma si sa, in Europa bisogna sempre fare attenzione. A conferma di questo, i nerazzurri rischiano subito su un’iniziativa di Camara, che dopo essersi liberato di Kolasinac fortunatamente non è preciso nella conclusione.

L’Atalanta si scuote e al 12′ passa con il solito Retegui, ma il merito è soprattutto di Zappacosta che scodella un assist perfetto che il centravanti deve solo spingere in rete a porta vuota. La squadra di Gasperini gestisce la palla con una certa tranquillità e continua ad attaccare, ma senza creare grosse occasioni. Nel finale Retegui ha due palloni invitanti ma sul primo si fa murare dalla difesa, sul secondo colpisce male di testa. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Atalanta, Lookman entra e cambia la partita

Gasperini non è contento e toglie Retegui, non in grande giornata nonostante il gol, e il giovane Palestra per inserire Lookman e Cuadrado. Il Mister sa bene che con la nuova formula di Champions la differenza reti può essere fondamentale. I bergamaschi tornano in campo più convinti e dopo 3′ Lookman si libera in area e offre un pallone delizioso a De Katelaere che la appoggia in rete. Purtroppo, però, a inizio azione lo stesso Lookman era in off side e il gol viene annullato.

Con l’ingresso dell’attaccante la partita cambia completamente e i nerazzurri dilagano. Al 58′ il raddoppio viene con un colpo di testa di Pasalic su cross di Quadrado. Poi, sopo un’altra rete annullata a Zappacosta per fuorigioco, all’89’ arriva il 4-0 con un gol (meritetissimo) dello scatenato Lookman che devia in rete un cross di De Ketelaere. E al 94′ c’è gloria anche per Brescianini, che entra da solo in area e rasoterra sigla il 5-0. Atalanta matematicamente qualificata per i play-off, aspettando il Barcellona per tentare il miracolo.

