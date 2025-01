Il Napoli è una macchina da guerra: espugna Bergamo in rimonta, la decide Lukaku

Atalanta-Napoli 2-3, la squadra di Antonio Conte è una macchina da guerra: espugna Bergamo in rimonta, decisivo il gol di Lukaku. La capolista non si ferma e conquista un successo fondamentale a Bergamo, vincendo una partita che sembrava uscita direttamente dalla Premier League per intensità e spettacolo. Il successo degli azzurri è frutto di una prestazione corale e del gol decisivo di Lukaku, confermandosi al vertice della classifica di Serie A. Per la Dea, è la prima sconfitta in campionato dopo quattro mesi.

Retegui illude, poi il Napoli si accende

La gara inizia a ritmi altissimi, con l’Atalanta che pressa forte e non concede spazi. Al 16′, i padroni di casa passano in vantaggio con il solito Retegui, che con un sinistro potente dall’interno dell’area trafigge Meret. È il suo secondo gol decisivo consecutivo, dopo quello segnato contro la Juventus.

Il gol subìto scuote il Napoli, che inizia a trovare le sue combinazioni offensive. Al 29′, arriva il pareggio firmato da Politano, al suo primo gol in campionato dopo quasi quattro mesi. L’azione parte da Neres, che sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone deviato. Politano, lasciato colpevolmente solo, scarica un sinistro sotto la traversa: 1-1.

Al 40′, il ribaltone è completo. Anguissa recupera palla in alto e scambia con Neres, che lo serve di tacco. Il camerunese appoggia per McTominay, che di interno batte il portiere atalantino: 2-1 Napoli.

Atalanta-Napoli 2-3: Lookman risponde, ma Lukaku chiude i conti

Nella ripresa, l’Atalanta parte forte, come nel primo tempo. Al 55′, arriva il pari con una giocata straordinaria di Lookman, che supera Di Lorenzo con un dribbling elegante e calcia un mancino potente che non lascia scampo a Meret: 2-2.

Gli uomini di Gasperini spingono e sfiorano il vantaggio con De Ketelaere, ma Meret si supera con una parata decisiva.

Quando la partita sembra destinata al pareggio, il Napoli colpisce ancora. Al 79′, Lukaku sfrutta un cross di Anguissa, sposta regolarmente Scalvini e colpisce di testa per il definitivo 3-2. L’attaccante belga si conferma decisivo in una partita che può valere tanto per la corsa scudetto.

Il Napoli allunga, Atalanta ferma

Il Napoli gestisce con intelligenza i minuti finali, inserendo due terzini al posto degli esterni offensivi per mantenere il risultato. Antonio Conte si lascia andare a un’esultanza liberatoria, consapevole dell’importanza di questa vittoria.

Per l’Atalanta, resta la consapevolezza di aver giocato una grande partita, ma la delusione di aver subito una sconfitta contro una squadra solida e cinica. La capolista, almeno per ora, se ne va.

