Alla Juve non basta Kolo Muani, il Napoli la ribalta con un secondo tempo rabbioso

Napoli-Juventus 2-1, ai bianconeri non basta Kolo Muani subito a segno alla prima: la squadra di Conte reagisce rabbiosa nel secondo tempo e la ribalta, decide un gol di Lukaku. Il Napoli continua a mandare messaggi forti al campionato con un’altra prova da grande squadra. Al Maradona, gli uomini di Antonio Conte ribaltano la Juventus con una ripresa da manuale: il gol di Kolo Muani, al debutto in bianconero, viene annullato nella ripresa dalle reti di Anguissa e Lukaku (su rigore). Settima vittoria consecutiva per i partenopei, che confermano di essere una squadra da Scudetto.

Meret salva su Yildiz, poi Kolo Muani brinda alla prima

L’inizio è vivace, con il Napoli spinto dal tifo di uno stadio gremito, ma la Juventus si rende pericolosa per prima. Dopo un errore in impostazione dei padroni di casa, Cambiaso avvia un contropiede micidiale servendo Thuram, che lancia Yildiz solo davanti a Meret. Il portiere azzurro si supera, mantenendo inviolata la porta con un intervento prodigioso.

Il Napoli risponde con un’occasione clamorosa: Politano sfiora l’incrocio con un tiro al volo spettacolare. Ma quando tutto sembra indirizzato verso uno 0-0 all’intervallo, un episodio rocambolesco cambia il copione.

Nel finale del primo tempo, una giocata fortuita di Anguissa in caduta diventa un assist perfetto per Kolo Muani, che infila il pallone all’angolino. Esordio da sogno per l’attaccante francese: primo tiro, primo gol in bianconero. La Juventus va al riposo avanti 1-0.

La ripresa: il Napoli cambia passo, rimonta e poi controlla

Antonio Conte cambia marcia e i suoi ragazzi rispondono. Il Napoli sfiora subito il pareggio con Lukaku, che trova sulla sua strada un grande Di Gregorio. La pressione azzurra cresce, e al minuto 57 arriva il meritato 1-1: Anguissa, inserendosi tra Gatti e McKennie, colpisce di testa e supera il portiere avversario.

Thiago Motta tenta di scuotere i suoi con i cambi, ma il Napoli domina. L’episodio decisivo arriva poco dopo: McTominay subisce un fallo da Locatelli in area, e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto, Lukaku è glaciale e completa la rimonta.

Nel finale, nonostante gli ingressi di Conceiçao e Douglas Luiz, la Juventus non riesce a rendersi pericolosa. Il Napoli gestisce con autorità e porta a casa un’altra vittoria fondamentale, consolidando la propria candidatura al titolo.

