Empoli-Bologna, le probabili formazioni: D’Aversa recupera Esposito, Italiano senza Orsolini

Empoli-Bologna probabili formazioni del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A che si gioca oggi alle 21 al “Castellani”. Sfida interessante in terra toscana tra gli azzurri di D’Aversa, a caccia di punti salvezza per confermare il buon passo del girone d’andata, e i rossoblu di Italiano altrettanto avidi di punti per proseguire la corsa verso la zona Europa. Ecco le scelte dei due allenatori.

🎙️📹 | Tomorrow #EmpoliBologna



“Vogliamo tornare a fare un risultato positivo davanti al nostro pubblico – ha dichiarato mister Roberto D’Aversa –; ci sarĂ bisogno di intensitĂ , aggressivitĂ e compattezza, concedendo il meno possibile, provando ad essere cinici e determinati” pic.twitter.com/MegZK7upwC — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 24, 2025

Come arriva l’Empoli

L’Empoli si prepara alla sfida contro il Bologna con qualche aggiustamento tattico e diverse scelte da confermare. In difesa, dovrebbe rientrare dal primo minuto Goglichidze, il cui ritorno costringerebbe De Sciglio alla panchina. Al centro della retroguardia agiranno Viti e Ismajli.

A centrocampo, le fasce saranno presidiate da Gyasi e Pezzella, mentre in mediana c’è più incertezza: Grassi è confermato, ma il suo partner potrebbe essere Henderson. Si tornerà al doppio trequartista: Esposito, completamente recuperato, partirà titolare, affiancato da uno tra Fazzini, Cacace, o Maleh, con quest’ultimo favorito. Da non escludere anche l’ingresso di Zurkowski a partita in corso. In attacco, il riferimento sarà il giovane Colombo.

Come arriva il Bologna

Il Bologna dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini, fermo per 4 settimane dopo l’infortunio contro il Borussia Dortmund. Al suo posto, il tecnico Italiano punterà su Ndoye sulla destra, con Dominguez schierato a sinistra. Odgaard agirà ancora da trequartista alle spalle del centravanti Castro.

In mezzo al campo, ci sarà spazio per Freuler, che sarà affiancato da uno tra Moro e Pobega. Per quanto riguarda la difesa, Holm potrebbe riposare, lasciando il posto a Posch. Al centro della retroguardia, confermata la coppia Beukema-Lucumì, mentre a sinistra giocherà Miranda. In porta, fiducia a Skorupski.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Maleh, Esposito; Colombo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Leggi anche: