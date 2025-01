Home | Napoli-Juventus, le probabili formazioni: debutto in maglia bianconera per Kolo Muani

Napoli-Juventus probabili formazioni del big match valido per la ventiduesima di Serie A in programma oggi alle 18 al “Maradona”. Antonio Conte si prepara a sfidare il suo passato con una gara cruciale per il cammino del Napoli, che attende la Juventus al Maradona. Motta cerca invece continuità per i bianconeri, pronto a far debuttare Kolo Muani al centro dell’attacco dal primo minuto.

Come arriva il Napoli

Antonio Conte deve fare a meno di Buongiorno e dell’infortunato Olivera, che ha riportato un problema muscolare: al suo posto probabile l’inserimento di Spinazzola. Nel 4-3-3 previsto, Meret sarà tra i pali, con una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e lo stesso Spinazzola. A centrocampo il terzetto formato da Lobotka, Anguissa e McTominay, mentre in attacco il tridente con Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku come riferimento centrale.

Come arriva la Juventus

Thiago Motta può contare su una rosa quasi al completo e potrebbe apportare qualche cambio rispetto alle ultime uscite. Confermato il 4-3-3, con Di Gregorio in porta. In difesa, sulla destra agirà Cambiaso, che prenderà il posto di Savona, mentre al centro saranno schierati Gatti e Kalulu, con McKennie che tornerà a sinistra dopo aver riposato in Champions. A centrocampo, Locatelli si piazzerà davanti alla difesa con ai lati Koopmeiners e Thuram. Infine, il tridente sarà composto da Yildiz a destra e Mbangula a sinistra, con Kolo Muani riferimento centrale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Yildiz, Kolo Muani, Mbangula. All.: Thiago Motta

