Incontenibile Retegui! L’Atalanta espugna il Sinigaglia ribaltando il Como grazie al bomber italo-argentino

Como-Atalanta 1-2, i lariani passati in vantaggio nel primo tempo devono però cedere alla Dea trascinata dal suo bomber Mateo Retegui: doppietta per lui. L’Atalanta torna al successo dopo quattro gare consecutive senza vittorie, superando il Como in rimonta. Protagonista assoluto Mateo Retegui, che con una doppietta nel secondo tempo guida la rimonta della squadra di Gian Piero Gasperini. Retegui, capocannoniere del campionato, raggiunge quota 16 gol stagionali, confermandosi decisivo.

Al Como non basta la rete iniziale di Nico Paz, autore di un primo tempo di alto livello, per evitare la sconfitta. Con questo risultato, l’Atalanta rimette pressione al Napoli, impegnato contro la Juventus, mentre l’Inter giocherà domani a Lecce.

Primo tempo: Como avanti con Nico Paz, due infortuni

La prima frazione è dominata dai padroni di casa, che sfruttano le incertezze dell’Atalanta. Moreno, protagonista sulla fascia sinistra, deve però abbandonare il campo per un problema muscolare dopo pochi minuti, sostituito dal giovane Jack.

Il gol arriva alla mezz’ora: Fadera sfonda sulla sinistra e serve un assist perfetto per Nico Paz, la cui conclusione di prima intenzione batte un incolpevole Carnesecchi. Nel finale del primo tempo, un altro contrattempo per la Dea: De Roon, coinvolto in uno scontro aereo con Perrone, è costretto a uscire. Il Como va al riposo meritatamente in vantaggio per 1-0.

Ripresa: Retegui ribalta tutto

Nella ripresa, Gasperini cambia volto alla squadra inserendo De Ketelaere e Bellanova, seguiti da Ruggeri e Brescianini, che si rivelano decisivi. È proprio Brescianini a servire l’assist per il gol del pareggio, firmato da Retegui, lesto a battere il portiere del Como con una conclusione precisa.

Poco dopo, il bomber italo-argentino realizza la rete del sorpasso, ancora su assist di Brescianini, portandosi a quota 16 gol stagionali. Nel finale, il VAR è protagonista: prima annulla il gol del pari a Cutrone per fuorigioco, poi nega il 3-1 a De Ketelaere per un tocco di mano. Nonostante i tentativi del Como, con un Nico Paz ispirato, l’Atalanta resiste e porta a casa tre punti preziosi, rilanciandosi in classifica.

Leggi anche: