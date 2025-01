Clamoroso a San Siro, un Milan troppo disattento in difesa ribalta il Parma solo nel recupero: decisivo Chukwueze

Milan-Parma 3-2, i rossoneri sotto di un gol a 10 minuti dalla fine della partita la ribaltano nel recupero: decisivo il gol di Chukwueze. Un Milan opaco ma combattivo trova una vittoria al cardiopalma contro un Parma coriaceo. I rossoneri vincono 3-2 a San Siro grazie a un finale incredibile, con i gol di Reijnders e Chukwueze nei minuti di recupero. Nonostante le difficoltà, i ragazzi di Conceiçao conquistano tre punti fondamentali per la classifica.

Cancellieri colpisce ancora, Pulisic risponde su rigore

L’avvio di gara è equilibrato, con botta e risposta tra Djuric, Pulisic, e Morata, ma è il Parma a sbloccare il risultato. Cancellieri, letale come all’andata, sfrutta una scivolata di Theo Hernandez e con un sinistro angolato batte Maignan al 26′. Per l’attaccante ducale è il secondo gol stagionale, entrambi contro il Milan.

La reazione rossonera arriva subito e si concretizza al 37’ con un rigore trasformato da Pulisic, glaciale dal dischetto (12 su 12 in carriera). Il penalty nasce da un’uscita ingenua di Suzuki, che travolge Morata in area. Il pareggio galvanizza i rossoneri, ma il primo tempo si chiude senza altri gol. Nota negativa per il Milan: l’ammonizione a Fofana, che salterà il derby con l’Inter.

Scelte forti di Conceiçao: fuori Theo e Leao. Poi il finale al cardiopalma

A sorpresa, Conceiçao lascia negli spogliatoi Theo Hernandez e Leao all’intervallo, inserendo Bartesaghi e Bennacer. Senza due dei suoi uomini migliori, il Milan fatica a crescere e rischia grosso, con il Parma vicino al gol su un tiro pericoloso di Hernani.

La svolta arriva negli ultimi dieci minuti. All’80’ il Parma trova il 2-1 con Delprato, abile a ribadire in rete dopo una parata strepitosa di Maignan su Camara. San Siro ammutolisce, e il colpo di testa di Pavlovic al 87′, poi annullato per fuorigioco, sembra la condanna definitiva.

Ma il Milan non si arrende: al 92′ Musah serve un pallone in verticale per Reijnders, che fredda il portiere per il 2-2. Al 95′, su un’azione rocambolesca, è Chukwueze a trovare il gol decisivo con un tocco di coscia, facendo esplodere San Siro e regalando tre punti preziosi ai rossoneri.

Il Milan non brilla ma dimostra carattere e capacità di reazione. Una vittoria sofferta che può dare morale alla squadra, nonostante una prestazione complessivamente opaca. Il Parma, invece, esce a testa alta, consapevole di aver messo in difficoltà una big del campionato.

