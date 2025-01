Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Palladino dà fiducia a Gudmunsson, Baroni conferma Isaksen

Lazio-Fiorentina probabili formazioni del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45 all’Olimpico. Dopo la vittoria contro la Real Sociedad in Europa League, la Lazio cerca di proseguire la striscia positiva in campionato, ripresa con la vittoria contro l’Hellas della scorsa domenica. La squadra di Palladino è alla ricerca invece di una svolta dopo una serie di risultati deludenti.

Come arriva la Lazio

Marco Baroni confermerà quasi totalmente l’undici visto in campo giovedì, con solo due cambi: Provedel tornerà tra i pali, alternandosi con Mandas, mentre l’infortunio di Tavares costringerà il tecnico a schierare Pellegrini sulla sinistra, rientrato dalla squalifica.

In difesa, spazio alla coppia centrale Romagnoli e Gila, con Marusic in vantaggio su Hysaj per il ruolo di terzino destro. A centrocampo, confermata la coppia Guendouzi-Rovella, con il secondo diffidato e a rischio per la prossima giornata. In attacco, ci sarà ancora fiducia nel quartetto che ha brillato contro la Real Sociedad: Isaksen sulla destra, Zaccagni sulla sinistra, Boulaye Dia e Castellanos al centro dell’attacco.

Come arriva la Fiorentina

e potrebbe adottare un modulo più compatto: il 4-3-2-1. Le assenze pesanti di Colpani e Cataldi condizioneranno le scelte dell’allenatore.

In porta, conferma per De Gea. Nella linea difensiva, gli esterni saranno Dodo e Gosens, con la coppia centrale composta da Comuzzo e Ranieri. A centrocampo, il possibile passaggio a tre vedrà Adli nel ruolo di regista, affiancato da Folorunsho e Mandragora, quest’ultimo favorito su Richardson. Sulla trequarti, spazio a una coppia quasi inedita composta da Beltran e Gudmundsson, con Kean come unica punta.

