L’estate è stagione di mercato, e questo non solo nel calcio: anche per l’NBA i mesi in cui il campionato si ferma sono quelli in cui cambia tutto. Grandi star che si spostano, firme sorprendenti e operazioni che muovono veri e propri effetti domino. Mentre le settimane avanzano e i colpi si susseguono, ecco cosa è successo di interessante nel mercato NBA, tra scambi e firme dalla free agency.

Kevin Durant agli Houston Rockets

La mossa di mercato ad ora più sensazionale di questa estate è quella che vede Kevin Durant passare dai Phoenix Suns agli Houston Rockets, movimento di cui abbiamo parlato in maniera approfondita qui. Durant aggiunge una solida e primaria opzione d’attacco, oltre a fornire stabilità ad una squadra con un potenziale elevatissimo ma che ha anche bisogno di esperienza e certezze nella metà campo offensiva. Come controparte dello scambio, Jalen Green e Dillon Brooks sono finiti in Arizona.

Desmond Bane agli Orlando Magic

Ai meno attenti il passaggio di Desmond Bane sarà passato in sordina, ma si tratta di un movimento molto interessante per la Eastern Conference. Gli Orlando Magic sono un gruppo promettente e con una grande difesa che, però, fatica molto in attacco: questo deriva dall’avere soltanto due bocche da fuoco (Paolo Banchero e Franz Wagner) e un game plan piuttosto altalenante e confusionario. Desmond Bane arriva per aiutare a rendere l’offensiva più fluida, grazie alla sua ottima mano da tre, al midrange affidabile e alla buona abilità nelle spaziature.

Kristaps Porzingis agli Atlanta Hawks

Kristaps Porzingis è stato un elemento fondamentale nella corsa al titolo dei Boston Celtics nel 2024: nei playoff appena trascorsi, però, la sua propensione agli infortuni è stata ritenuta troppo debilitante, e anche quando è stato in campo KP ha inciso meno di quanto il suo status gli potesse permettere di fare. Perciò è stato ritenuto sacrificabile dal front office, che ha deciso di mandarlo ad Atlanta in modo da liberarsi del suo pesante contratto. Al netto dei problemi di salute, Porzingis resta un giocatore fenomenale e sarà davvero interessante vederlo lavorare insieme a Trae Young.

Jrue Holiday a Portland, Anferenee Simons a Boston

Restiamo in casa Celtics: dopo la deludente post-season, Boston ha deciso di liberarsi di quelli che ritiene pezzi sacrificabili, al netto del loro ruolo da protagonisti nel 2024. E Jrue Holiday fa parte di questa risma: così come Porzingis ha mostrato limiti legati alla tenuta fisica, Holiday ha dato prova che l’età inizia ad essere un problema. I Celtics lo mandano così a Portland, dove potrebbe aiutare nella crescita di elementi come Scoot Henderson e Toumani Camara, e in cambio ricevono Anfernee Simons. Un giocatore che ha 10 anni in meno di Holiday e, seppur non eccella in ambiti particolari, è molto solido e sembra poter garantire un basket di qualità.

Myles Turner ai Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks cercano di uscire dalle secche di un’altra post season difficile offrendo a Giannis Antetokoumpo tutto l’aiuto possibile e andando a rinforzare il reparto lunghi. Via Brook Lopez e dentro Myles Turner, reduce da un’eccezionale campagna play-off con gli Indiana Pacers. Turner porta una grande capacità di lettura difensiva, soprattutto nel fondamentale del drop coverage, e una mano ben educata utile ad allargare il campo per Giannis.

Nickeil Alexander-Walker agli Atlanta Hawks

Nickeil Alexander-Walker arriva ad Atlanta dopo due stagioni e mezzo ai Minnesota Timberwolves, dove si è confermato un panchinaro più che affidabile. Non è uno scorer d’élite, sebbene abbia buoni punti nelle mani, ma è un difensore formidabile, soprattutto per quanto riguarda le deflections e altri elementi difficili da incasellare in statistiche. Il parco guardie di Atlanta si rinforza ulteriormente con una mossa che permetterà a Trae Young di riposarsi di più ed essere ancora più efficace nella metà campo offensiva.

Lonzo Ball ai Cleveland Cavaliers

Forse Lonzo Ball non tornerà mai al suo prime, ma è comunque sempre bello vederlo in campo. L’esperienza complicata ai Bulls è ormai conclusa e lui cercherà di rilanciarsi nei ben più competitivi Cleveland Cavaliers: se il fisico tiene, il contributo di Lonzo può essere sensibile e tradursi soprattutto in un’eccellente visione di campo e gestione degli spazi.

Deandre Ayton ai Los Angeles Lakers

I Lakers sono alla disperata ricerca di un centro di spessore, e la scelta è ricaduta su Deandre Ayton: di certo non è il primo della classe, e le ultime stagioni ci hanno restituito un profilo poco attento e lontano da quanto prometteva appena arrivato in NBA. Il potenziale comunque sembra ancora esserci, e sarà interessante vedere come si inserirà in un contesto dove gli errori vengono perdonati a fatica.

