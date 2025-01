Fiorentina scatenata sul mercato: i tre colpi che fanno sognare i tifosi

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato invernale, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a restare a guardare. Dopo una sessione estiva chiusa con quattro acquisti last minute – Adli, Cataldi, Bove e Gosens – il ds Daniele Pradè è pronto a ripetersi anche in questa finestra. L’obiettivo? Regalare a Raffaele Palladino una squadra ancora più competitiva.

Tre rinforzi sono attesi nelle prossime ore, con nomi di primo piano come Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Marko Arnautovic in cima alla lista dei desideri viola. L’arrivo di Folorunsho non basta. Il tecnico Palladino ha chiarito che, per dare equilibrio alla squadra, serve un centrocampista in grado di unire qualità e fisicità. Cataldi è un punto fermo, ma la sua fragilità fisica preoccupa.

Richardson, dal canto suo, mostra sprazzi di talento ma deve ancora adattarsi del tutto al campionato italiano. Ecco perché la Fiorentina sta lavorando su Nicolò Fagioli, che la Juventus è pronta a cedere. Il centrocampista, apprezzato fin dai tempi della Cremonese, vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Firenze, dove avrebbe un ruolo centrale.

Il nodo da sciogliere è la formula dell’operazione: la Juve vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre i viola preferirebbero un prestito con diritto di acquisto. La sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi nelle ultime ore. Sullo sfondo resta anche il nome di Bryan Cristante, che continua a essere un’idea concreta per il centrocampo gigliato.

Un altro rinforzo necessario è un esterno offensivo o un trequartista. L’interesse della Fiorentina per Nicolò Zaniolo non è mai svanito. Già la scorsa estate il club toscano aveva provato a portarlo in riva all’Arno, ma alla fine il giocatore era finito all’Atalanta. Ora, con la Dea pronta a lasciarlo partire non appena avrà trovato un sostituto dell’infortunato Lookman, la pista si riapre.

Fiorentina, Pradè alla caccia di rinforzi

L’ostacolo principale è il Galatasaray, proprietario del cartellino. La Fiorentina potrebbe inserirsi nella trattativa con la stessa formula che ha portato Zaniolo a Bergamo: un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’ultimo tassello è un attaccante per dare respiro a Moise Kean. Due le strade percorribili: una giovane scommessa o un usato sicuro.

La prima opzione porta a Stefanos Tzimas, classe 2006 del PAOK, attualmente in prestito al Norimberga, dove ha già segnato dieci gol. Il talento greco ha un prezzo elevato – oltre 20 milioni di euro – ma il suo potenziale ha stregato la dirigenza viola.

L’alternativa è Marko Arnautovic, in uscita dall’Inter. L’attaccante austriaco garantirebbe esperienza e gol immediati, un fattore chiave per una squadra in lotta per le posizioni europee. Il mercato della Fiorentina entra nel vivo: Pradè è pronto a volare alto.

