Atalanta, colpo clamoroso sul mercato italiano: e anche Zaniolo cambia casacca, dove andrà

Clamoroso colpo in entrata per l’Atalanta, che chiude per l’acquisto di uno dei giovani talenti più seguiti e apprezzati del campionato di Serie A. Il club allenato da Gian Piero Gasperini, infatti, ha ormai concluso l’acquisto del “figlio d’arte” Daniel Maldini, un’operazione che ora libera Zaniolo, destinato ad approdare alla Fiorentina.

Dopo l’infortunio di Ademola Lookman, il club orobico torna così a operare in modo significativo sul mercato, puntando con decisione sull’ex attaccante del Milan. L’arrivo di Daniel Maldini è ormai vicino, grazie all’accelerazione delle trattative con il Monza, con l’accordo che potrebbe arrivare a breve.

L’acquisto di Maldini rientra in un’ottica di rafforzamento dell’attacco nerazzurro, ma al contempo apre la strada alla cessione di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’operazione con i brianzoli sarebbe ormai ai dettagli: da segnalare anche che il Monza dovrà cedere al Milan il 50% dell’importo per la cessione di Maldini, il che consentirà anche ai rossoneri di incassare un tesoretto utile per il mercato.

Maldini, che fa parte del gruppo di giovani seguiti da Spalletti, che lo ha già convocato in Nazionale, andrà a potenziare l’attacco bergamasco, offrendo una nuova alternativa a Gasperini in attesa del ritorno di Lookman. L’arrivo di Maldini all’Atalanta, come sottolineato, ha un effetto domino che coinvolge direttamente Nicolò Zaniolo.

Atalanta, le mosse che cambiano il mercato

L’attaccante, da tempo al centro di voci di mercato, sembra destinato a lasciare Bergamo per trasferirsi alla Fiorentina. Dopo una lunga corte estiva da parte dei viola, Zaniolo ha già dato il suo assenso al trasferimento. A favorire l’operazione è il Galatasaray, che sarebbe pronto a rinnovare il prestito con diritto di riscatto, con l’opzione che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali.

La trattativa per Zaniolo alla Fiorentina è anch’essa a un passo dalla chiusura. La base dell’accordo prevede un prestito biennale da tre milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in una cessione definitiva per sedici milioni di euro se il giocatore dovesse raggiungere il numero di presenze.

La chiusura per Maldini, intanto, è attesa a breve, con l’ok definitivo di Gian Piero Gasperini. Con l’arrivo di Maldini e la partenza di Zaniolo, l’Atalanta si prepara a un cambiamento significativo nella sua rosa. La dirigenza nerazzurra continua a muoversi con attenzione sul mercato, alla ricerca di rinforzi in grado di mantenere in lizza il club su tutti i fronti in una stagione sempre più intensa.

Leggi anche: