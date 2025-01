Atalanta, pari amaro a Barcellona tra gol e spettacolo: niente top 8, si va ai playoff

Barcellona-Atalanta 2-2, la Dea resiste al Barcellona e recupera due volte il risultato: gol e spettacolo al Montjuic, ora playoff per i bergamaschi. L’Atalanta chiude con un pareggio per 2-2 la fase campionato di Champions League contro il Barcellona, mancando l’accesso diretto agli ottavi di finale. I nerazzurri terminano al nono posto, il che significa che dovranno passare dalla roulette dei playoff per continuare il cammino europeo.

Una prestazione di alto livello per la squadra di Gasperini, che gioca un ottimo primo tempo, ma viene punita nella ripresa dalle giocate di Yamal e Araujo. A siglare i gol bergamaschi ci pensano Ederson e Pasalic, con un finale che regala emozioni fino all’ultimo minuto.

Primo tempo: l’Atalanta c’è, ma manca il gol

A Barcellona, l’Atalanta scende in campo senza timori reverenziali, mostrando personalità e qualità nel palleggio. I nerazzurri costruiscono gioco con ordine e, per larghi tratti, danno l’impressione di poter trovare il vantaggio.

I blaugrana si affidano alla classe di Pedri e Raphinha, ma la difesa atalantina regge bene, con Carnesecchi attento nelle poche occasioni create dal Barça. Il primo tempo si chiude senza reti, ma con buone sensazioni per gli uomini di Gasperini.

Ripresa scoppiettante: botta e risposta tra Dea e Barça

La seconda frazione di gioco si accende subito. Dopo pochi minuti, il Barcellona passa in vantaggio: Raphinha inventa per Yamal, che con una grande giocata sorprende la difesa atalantina e batte Carnesecchi per l’1-0.

L’Atalanta non si scompone e reagisce con determinazione. Al 63’, Ederson trova un varco centrale, supera Pedri con un gran movimento e scarica un tiro preciso che si insacca alle spalle di Szczesny: è 1-1.

Quando sembra che l’Atalanta possa ribaltarla, arriva il nuovo vantaggio del Barcellona. Al 74’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Araujo, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, insacca di testa per il 2-1.

Pasalic tiene viva l’Atalanta, Carnesecchi evita la beffa

Gasperini corre ai ripari: dentro Zaniolo per Retegui nel tentativo di aumentare la pericolosità offensiva. Il cambio non porta subito effetti, ma al 79’ l’Atalanta trova il pari con Pasalic, che in caduta riesce a infilare la palla alle spalle di Szczesny, siglando il 2-2.

Nel finale, i nerazzurri sfiorano il colpo grosso con un paio di occasioni, ma è il Barcellona a rendersi pericoloso nei minuti di recupero. Al 93’, serve un grande intervento di Carnesecchi su Ferran Torres per evitare una beffa immeritata.

Dea ai playoff: un’occasione da non sprecare

Il pareggio regala comunque all’Atalanta il biglietto per i playoff, ma il sogno di accedere direttamente agli ottavi di finale sfuma. Gasperini e i suoi dovranno ora prepararsi al meglio per giocarsi le proprie chance nella fase a eliminazione diretta.

L’Atalanta c’è e ha dimostrato di poter tenere testa ai migliori: ora servirà l’ultimo passo per continuare a scrivere la storia in Europa.

