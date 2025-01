Home | Atalanta, trasferta da brividi in Champions: ma Gasperini accende una miccia in società

In vista della trasferta complicata contro il Barcellona, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato dichiarazioni forti, puntando il dito anche contro la gestione della società, in particolare sull’atteggiamento della proprietà riguardo al mercato.

L’Atalanta, intanto, si prepara ad affrontare il Barcellona in una trasferta da brividi, con l’aspirazione di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. Gasperini, consapevole dell’importanza della partita, ha evidenziato come, all’inizio della competizione, l’obiettivo fosse solo quello di raggiungere i playoff.

Ora, però, la squadra è in una posizione invidiabile, tanto da poter rimpiangere alcune occasioni perse: “Paradossalmente, pensando ai match contro l’Arsenal e il Celtic, possiamo avere persino motivi di rammarico”, ha dichiarato il tecnico. Dietro le parole di ottimismo si cela una delusione più profonda, quella legata al mercato e alla gestione della rosa da parte della società.

Gasperini non ha mancato di sollevare il tema, con particolare enfasi sull’infortunio di Lookman. Il tecnico si è lamentato per i problemi legati all’attaccante, un giocatore chiave per la squadra. La sua assenza, dovuta a un infortunio che si trascinava da tempo, ha acuito il senso di frustrazione del tecnico orobico.

“Non so se arriverà un rinforzo. Chiedetelo alla società. Ma non credo che a tre giorni dalla fine del mercato la situazione possa cambiare per un infortunio che magari durerà anche meno”. Ma non è finita qui: le parole di Gasperini si sono fatte ancora più dure quando ha reagito con stizza alla domanda sul mercato e sugli eventuali rinforzi.

“Non mi aspetto regali, come dite voi”, ha esclamato. “Questa cosa è veramente imbarazzante, sembra che l’Atalanta debba fare dei regali a me. Io non ho bisogno, deve farlo per se stessa, per il presente e per il futuro. Io ho sempre e solo cercato di migliorare le squadra e centrare gli obiettivi”.

Atalanta, i mal di pancia di Gasperini

Il tecnico ha sottolineato che la priorità non è un “centro sportivo nuovo” o “un’Under23”, ma il miglioramento della squadra, che è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi. Una critica velata alla società che, secondo Gasperini, sembra non comprendere appieno l’importanza di rinforzare la rosa.

In conclusione, Gasperini ha anche accennato al valore del Barcellona, una squadra che, pur avendo punti deboli, è solida sia dal punto di vista individuale che collettivo. Un altro obiettivo da raggiungere per l’Atalanta, ma che, secondo Gasperini, sarebbe più semplice con una rosa più completa. Il Mister ha comunque sottolineato come, se si vuole andare avanti in Champions, sia necessario affrontare le corazzate europee, e come questa trasferta sia utile per misurare le proprie forze.

Le parole di Gasperini mettono in luce la frustrazione del tecnico verso una società che, a suo parere, non risponderebbe adeguatamente alle sue necessità. Pur raggiungendo traguardi importanti, il Mister vorrebbe maggiore supporto. La sua sfida non è solo quella di battere il Barcellona, ma anche di ottenere rinforzi per continuare a far crescere la squadra.

