Atalanta, tegola Lookman: cosa gli è successo e quanto starà fuori

In casa Atalanta arriva una notizia davvero negativa per Gian Piero Gasperini: l’attaccante nigeriano Ademola Lookman si è infortunato, e gli esami hanno confermato un lungo stop. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, Lookman ha accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento, che ha messo subito in allerta lo staff medico del club nerazzurro.

#Atalanta – Infortunio per Ademola #Lookman. Il nigeriano ha subito un infortunio in allenamento che gli farà saltare la gara con il #Barcelona. Potrebbe restare out addirittura un mese. 🚑❌🇳🇬 [@webecodibergamo] pic.twitter.com/gEh1cClaPe — Numero Diez (@NumeroDiez_10) January 28, 2025

Il guaio muscolare di Lookman è emerso proprio nel corso dell’allenamento diretto dal Mister, quando l’attaccante ha lamentato un dolore che ha destato preoccupazione. L’entità dell’infortunio inizialmente non era ben chiara, perciò il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali già in giornata, per avere una diagnosi più precisa.

La certezza è che Lookman non prenderà parte al big match di Champions League contro il Barcellona, ma non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà rimanere ai box. Le prime indiscrezioni indicano una possibile assenza di almeno un mese, anche se i tempi di recupero definitivi saranno confermati solo dopo i nuovi controlli medici.

Gli esami hanno confermato la gravità dell’infortunio: Lookman ha subito un trauma distrattivo al ginocchio destro, con il coinvolgimento del compartimento articolare laterale. Si prevede che l’attaccante dell’Atalanta dovrà restare fuori per circa una trentina di giorni, perciò il rientro che potrebbe avvenire a inizio Marzo.

Il club bergamasco dovrà ora decidere se intervenire sul mercato di Gennaio per fornire un’alternativa a Gasperini, considerando l’importanza del giocatore nel reparto offensivo. L’infortunio di Lookman è una perdita significativa per l’Atalanta, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma. Il Mister nerazzurro dovrà adattarsi a questa nuova situazione, sperando che il recupero dell’attaccante proceda senza intoppi e che la squadra riesca a fare fronte all’assenza nei prossimi impegni.

