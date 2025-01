L’ex calciatore di serie A arrestato: l’accusa è pesantissima

Un clamoroso arresto scuote il mondo del calcio italiano e mondiale. La notizia coinvolge un ex atleta della nostra Serie A, e le accuse sono gravissime, secondo quanto rivelato dagli inquirenti che indagano sul caso. Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è stato infatti arrestato in Belgio con l’accusa di traffico internazionale di cocaina. Nainggolan è stato arrestato pochi giorni dopo il suo esordio con il Lokeren-Temse, squadra che milita nella Serie B belga.

Choc nel mondo del calcio: l'ex centrocampista belga Radja #Nainggolan è stato arrestato in #Belgio per traffico internazionale di stupefacenti ➡️ 🔗 https://t.co/1eP1S3hgt2 pic.twitter.com/fsnN8jCvmG — Sky tg24 (@SkyTG24) January 27, 2025

L’arresto di Nainggolan arriva al termine di un’inchiesta condotta dalle autorità belghe, che riguarda presunti traffici di cocaina provenienti dall’America del Sud. Secondo quanto riferito dal procuratore Julien Moinil, il traffico sarebbe avvenuto tramite il porto di Anversa, uno dei più importanti snodi europei per il commercio internazionale. La droga importata sarebbe poi stata distribuita in Belgio.

L’inchiesta ha portato a 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles, e ha posto in luce una rete internazionale di traffico di stupefacenti. Nainggolan, che al momento del suo arresto era in Belgio, è stato arrestato insieme ad altre persone coinvolte nel traffico. La sua posizione resta sotto indagine, ma il procuratore ha dichiarato che “nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni” fino a nuove disposizioni. (continua dopo la foto)

Nainggolan aveva fatto il suo ritorno in Belgio solo pochi giorni prima dell’arresto. Il centrocampista, che ha avuto una carriera di successo in Italia, era stato annunciato come nuovo acquisto del Lokeren-Temse mercoledì scorso. Venerdì, nella sua prima partita con la squadra, Nainggolan aveva subito lasciato il segno, segnando un gol contro il Lierse, al termine di un’ottima prestazione.

L’arresto di Nainggolan ha suscitato shock e incredulità nel mondo del calcio, dove il centrocampista è molto amato per la sua grinta e la sua personalità in campo, ma è anche conosciuto per il carattere turbolento e per gli eccessi. L’ex nazionale belga, ora, anziché dell’ultima fase della sua carriera dovrà preoccuparsi di rispondere alle accuse degli inquirenti.

L’inchiesta sul traffico internazionale di cocaina in cui è coinvolto potrebbe avere sviluppi importanti nei prossimi giorni, e la comunità calcistica e i tifosi attendono ulteriori dettagli, nella speranza che alla fine il calciatore possa rivelarsi estraneo ai fatti. Ma per ora, sul suo capo pesa un’accusa pesantissima.

