Calciomercato Milan, Gimenez si complica: salta fuori un nome nuovo dalla Serie A

Calciomercato Milan, Gimenez si complica per via delle richieste economiche del Feyenoord, che non si scosta dalla cifra di 40 milioni per far partire il suo bomber. In più c’è anche una questione di tempi, con la squadra impegnata la prossima settimana nel sentitissimo derby con il PSV. Gli uomini di mercato del Milan lavorano ad alternative, una in particolare è un’indiscrezione delle ultime ore.

Il Feyenoord alza il muro, l’offerta del Milan resta lontana

Il Feyenoord continua a mantenere una posizione rigida nella trattativa con il Milan per Santiago Gimenez, fissando il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. E, anche se il club rossonero dovesse raggiungere questa cifra, non è detto che gli olandesi siano pronti a cedere immediatamente. Il motivo? Da una parte, il Feyenoord punta a un’eventuale asta estiva per massimizzare il guadagno; dall’altra, c’è l’imminente derby con il PSV, un appuntamento cruciale per la stagione. In ogni caso, la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva, trasformando la cessione in un’opzione più concreta.

Nonostante il forte interesse, il Milan non ha ancora presentato un’offerta che si avvicini alla richiesta del Feyenoord. Secondo le fonti italiane, l’offerta rossonera si attesterebbe sui 33-34 milioni, mentre i colleghi olandesi di Voetbal International parlano di una proposta più bassa: 28 milioni, suddivisi in 20 milioni fissi (pagabili in quattro rate) e 8 milioni di bonus.

Con Gimenez saldamente in cima alla lista dei desideri della dirigenza, il club rossonero si trova ora a dover valutare alternative, poiché il tecnico Conceiçao richiede una prima punta capace di garantire i gol che sono mancati a giocatori come Morata, Abraham e Jovic.

Le alternative: Zirkzee, Hojlund e… Lorenzo Lucca

Oltre al nome di Gimenez, il Milan sta sondando altre piste per rinforzare il reparto offensivo. Tra le opzioni:

Zirkzee e Hojlund , entrambi già monitorati in passato;

e , entrambi già monitorati in passato; Il Manchester United, che potrebbe cedere alcuni esuberi in attacco. Tra questi, si parla di Rashford, vecchio obiettivo rossonero, anche se la trattativa con il Barcellona sembra bloccata.

Infine, spunta il nome di Lorenzo Lucca. Il classe 2000, autore di dieci gol stagionali tra campionato e Coppa Italia, è attualmente un obiettivo della Roma, ma potrebbe diventare una carta per il Milan nelle ultime ore di mercato qualora la trattativa per Gimenez non andasse a buon fine. Secondo Sky, non c’è nulla di concreto con l’Udinese per ora, ma il suo profilo resta monitorato dalla dirigenza.

