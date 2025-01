Home | Il Genoa fa e disfa a Marassi, ma alla fine porta a casa i tre punti: notte fonda per il Monza

Genoa-Monza 2-0, partita di sofferenza per i rossoblu che sbagliano anche un rigore con Pinamonti ma alla fine portano a casa i tre punti meritatamente: notte fonda per un Monza spento e poco reattivo. Il Genoa di Patrick Vieira centra il secondo successo di fila davanti al proprio pubblico: le reti decisive arrivano dai difensori De Winter e Vasquez, protagonisti di un match che consente al Grifone di agganciare Torino e Udinese al decimo posto in classifica.

⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝐓𝚰𝐌𝐄 ⏹️



Tre punti per il Grifone al Ferraris 🪢#GenoaMonza 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/qykVTGQfaF — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 27, 2025

Pinamonti fallisce un rigore

Il Genoa parte forte e si rende subito pericoloso con un colpo di testa di Vasquez, annullato però per un fallo in attacco. Il Monza risponde al 15′ con Kyriakopoulos, che calcia in diagonale sfiorando il palo.

Al 27′, una punizione battuta da Martin innesca una sponda di Thorsby per Kassa, che calcia alto da buona posizione. Poco dopo, Pinamonti impegna Turati con un colpo di testa ravvicinato, ma il portiere biancorosso devia in angolo.

Al 30′, il Genoa ottiene un calcio di rigore per una spinta di Kyriakopoulos su Vasquez. Dal dischetto si presenta Pinamonti, ma Turati si supera e para il penalty. Al 36′, Miretti sfiora il gol con un’azione personale, ma viene stoppato in angolo.

Le reti arrivano dalla difesa

Il secondo tempo si apre con il Genoa che sfiora il vantaggio: Pinamonti crossa per Miretti, la cui incornata si stampa sulla traversa. Il Monza risponde con Mota Carvalho, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 60′, Vieira inserisce Cornet, che poco dopo spreca un’occasione d’oro: il suo doppio tentativo viene neutralizzato da un super Turati.

Al 75′, il Genoa passa in vantaggio. Martin calcia una punizione perfetta dalla destra trovando la testa di De Winter, che batte Turati con un colpo preciso sul secondo palo.

Dieci minuti dopo, arriva il raddoppio: Cornet effettua un cross preciso per Vasquez, che di testa firma il 2-0 sotto la curva Nord. Nel finale, De Winter sfiora la doppietta personale con un altro colpo di testa, ma Turati si oppone ancora una volta. Il Genoa chiude il match con una prestazione solida, consolidando la sua crescita sotto la guida di Vieira.

Leggi anche: