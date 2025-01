Juventus, la notizia clamorosa dalla Francia: contatti con Xavi per la panchina

Thiago Motta non ha convinto, per ora, e si aprono scenari inaspettati La Juventus guarda al futuro con prudenza e pianificazione. Secondo quanto riportato oggi da L’Equipe, il più importante quotidiano sportivo francese, i dirigenti bianconeri avrebbero avviato un approccio informale con Xavi Hernández, ex allenatore del Barcellona, per esplorare possibili alternative all’attuale tecnico Thiago Motta, reduce da una sconfitta in rimonta contro il Napoli.

La Juventus Turin a appelé Xavi, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, pour débuter des discussions informelles. Un signe que le poste de Thiago Motta, actuel coach du club turinois, est en danger ?



➡️ https://t.co/CRamTKWzak pic.twitter.com/AF3ECCfuEs — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2025

Fonti vicine al club, afferma L’Equipe, sottolineano che l’incontro con Xavi non rappresenterebbe una sfiducia diretta verso Motta, ma rientrerebbe in una logica di pianificazione a lungo termine. In un contesto calcistico sempre più dinamico, il club intende tutelarsi, evitando di trovarsi impreparato. Tuttavia, l’incertezza sui risultati in campo e la cautela nelle operazioni di mercato rendono il futuro bianconero ancora nebuloso.

Chi è Xavi Hernández?

Xavi, figura leggendaria del Barcellona come calciatore, ha iniziato la sua carriera da allenatore all’Al-Sadd prima di tornare in Catalogna nel 2021. Alla guida dei blaugrana, ha conquistato:

Il campionato spagnolo 2022/23 ;

; La Supercoppa spagnola dello stesso anno.

Nonostante questi successi, la stagione seguente è stata meno brillante, chiusa al secondo posto dietro il Real Madrid, con due sconfitte contro il sorprendente Girona, terzo in classifica. Tra i suoi meriti, spicca il lancio del giovane fenomeno Lamine Yamal, convocato in prima squadra a soli 16 anni.

Cosa significa per Thiago Motta?

L’interesse per Xavi potrebbe non avere un impatto immediato sulla posizione di Motta, ma rappresenta un chiaro segnale della volontà della Juventus di valutare alternative in caso di ulteriori difficoltà. La prossima fase della stagione sarà decisiva per il futuro del tecnico bianconero.

