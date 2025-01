Home | Un gol per tempo e il derby veneto tra Venezia ed Hellas finisce in pari: un punto a testa che serve a poco

Venezia-Hellas 1-1, finisce in pari al “Penzo” il derby veneto tra lagunari e scaligeri: a Zerbin risponde Tchatchoua, un punto a testa che serve poco ad entrambe le squadre. E’ un risultato che rispecchia l’andamento equilibrato del match. Nota di colore: Pohjanpalo riceve l’omaggio della curva di casa all’uscita dal campo, con cori che sembrano preludere all’addio (destinazione Palermo sempre più vicina).

Zerbin si accende, Stankovic para

L’inizio è vivace, con Zerbin protagonista. Serve una palla perfetta per Doumbia, chiuso in extremis da Coppola in angolo. Il Verona risponde con un’iniziativa di Serdar, che approfitta di uno scivolone di Zerbin per incunearsi e calciare: Stankovic è attento e respinge. Al 13′, ancora Zerbin si distingue con una giocata per Haps, il cui cross raggiunge Pohjanpalo, ma è ancora Coppola a immolarsi. Il Verona si rende pericoloso con Tengstedt, che di testa non inquadra la porta su un cross di Bradaric.

La partita si concentra sui duelli a centrocampo, con molti falli e poche occasioni, fino a quando Zerbin si accende al 29′. Dopo un’azione partita da sinistra, il giovane esterno si avventa su una respinta corta di Coppola e infila il pallone in rete con un sinistro preciso, battendo Montipò per l’1-0.

Il Verona reagisce con Tengstedt, che tenta un destro a giro ma non trova la porta. Al 38′, un errore di Zerbin in disimpegno concede un’opportunità a Suslov, il cui tiro viene salvato da Idzes. Nel frattempo, Tengstedt si infortuna ed è costretto a uscire, sostituito da Kastanos.

Secondo tempo, il Verona preme: Tchatchoua pareggia, Busio sfiora il vantaggio

La ripresa inizia con il Venezia che cerca di contenere la pressione del Verona. Al 58′, Coppola colpisce di testa verso Stankovic, ma senza creare pericoli. I veronesi aumentano l’intensità, con Serdar che al 67′ impegna Stankovic, bravo a deviare in corner con i pugni. Il forcing del Verona si concretizza al 77′: Mosquera sfonda sulla destra, il pallone arriva a Tchatchoua, che sul secondo palo firma il pareggio da distanza ravvicinata.

Nel finale, il Venezia sfiora il nuovo vantaggio: Nicolussi Caviglia pesca Zampano, il cui cross viene raccolto da Busio per un tiro al volo che Montipò salva con un intervento decisivo. Al 90′, Pohjanpalo lascia il campo tra applausi e cori della curva, segnando quello che potrebbe essere il suo addio. Nonostante un finale offensivo, il Venezia non riesce a creare ulteriori pericoli per Montipò, e il match termina in parità.

