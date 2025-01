Home | Genoa-Monza, le probabili formazioni: l’ultima per Pablo Marì in maglia biancorossa

Genoa-Monza probabili formazioni dell’ultimo posticipo della ventiduesima giornata della Serie A in programma alle 20:45 al “Ferraris”. La partita si prospetta equilibrata, con il Genoa deciso a sfruttare il fattore campo per riscattarsi e il Monza determinato a interrompere il digiuno di punti. Una sfida che potrebbe essere decisa dai dettagli, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia fino all’ultimo.

Come arriva il Genoa

Patrick Vieira deve gestire diverse assenze, tra cui quella di Bani al centro della difesa. Al suo posto potrebbe essere schierato De Winter, che agirà al fianco di Vasquez. Sulle fasce difensive, possibile ballottaggio tra Sabelli e Norton-Cuffy sulla destra, mentre a sinistra è favorito Martin. In porta, confermato Leali.

A centrocampo, il regista sarà Badelj, supportato da Frendrup e Thorsby per garantire solidità ed equilibrio. In attacco, il ruolo di prima punta sarà affidato a Pinamonti, con Zanoli e Vitinha pronti a supportarlo. Balotelli, la cui permanenza in rossoblu è sempre più in bilico, partirà ancora dalla panchina.

Come arriva il Monza

Salvatore Bocchetti, dopo la sconfitta contro il Bologna, sembra intenzionato a confermare buona parte dell’undici titolare. Tra i pali ci sarà Turati, con una linea difensiva a quattro composta dai terzini D’Ambrosio e Kyriakopoulos e dai centrali Izzo e Carboni. Dovrebbe restare fuori invece Pablo Marì, in procinto di trasferirsi alla Fiorentina.

In mezzo al campo, Bianco sarà affiancato da Vignato, mentre sulle fasce agiranno Ciurria e il rientrante Pedro Pereira. In avanti, il reparto offensivo sarà guidato da Maldini e Caprari, entrambi chiamati a riscattarsi dopo la prestazione opaca dell’ultimo turno.

Genoa (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Vitinha; Pinamonti.

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Bianco, Vignato, Pedro Pereira; Maldini, Caprari.

