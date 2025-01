Milan, nella rissa fra Conceicao e Calabria centra… un famoso cantante!

Il clima teso che ha caratterizzato il post-partita di Milan-Parma, culminato con una quasi rissa tra l’allenatore Sergio Conceiçao e il capitano Davide Calabria, sembra avere radici più profonde del semplice nervosismo da partita. Nonostante la clamorosa rimonta del Milan e la vittoria che li ha rilanciati nella corsa al quarto posto, l’atmosfera tra i rossoneri non era affatto serena al fischio finale.

Conceiçao e Calabria che vogliono menarsi a fine partita.

Veramente il Milan 2024-25 lascia senza parole#MilanParma https://t.co/4Li5uDrMIw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2025

La tensione, che ha coinvolto anche Theo Hernandez, sostituito all’intervallo, è culminata in un acceso scontro tra Conceiçao e Calabria, e ha sollevato interrogativi sulle ragioni di comportamenti così estremi. Il Mister, arrivato da soli 28 giorni sulla panchina rossonera, ha avuto una reazione che a molti è parsa esagerata, e in ogni caso certi chiarimenti di solito si fanno negli spogliatoi e non in campo.

La causa della frizione sembra risiedere in un episodio avvenuto fuori dal campo: per l’esattezza, al concerto del cantante Lazza, che si è tenuto il venerdì precedente il match . Alcuni calciatori, tra cui Calabria, Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek e Francesco Camarda, hanno partecipato all’evento, scatenando la reazione negativa di Conceiçao.

Milan, i giocatori al concerto di Lazza il venerdì sera

L’allenatore non avrebbe gradito che, a sole 36 ore dalla partita, alcuni dei suoi uomini si fossero concessi una serata di svago. A peggiorare la situazione, Lazza è un tifosissimo del Milan e ha pubblicato sui suoi social una foto con i calciatori, diventata virale. Conceiçao avrebbe fatto presente in spogliatoio il suo disappunto, ritenendo inaccettabile una simile mancanza di disciplina.

La tensione accumulata si è sfogata sul campo, dove il nervosismo di Calabria, visibile anche nella reazione alla sostituzione con Jovic al 77′, ha scatenato ulteriori discussioni e qualche gesto irruento, tra cui un calcio ai cartelloni pubblicitari e pugni alla panchina. Alla fine, dopo il fischio finale, fra il Mister e il capitano si è sfiorata lo scontro fisico, ma grazie all’intervento degli altri giocatori la situazione non è degenerata in una rissa vera e propria.

Una volta placate le acque e con gli animi calmati dalla vittoria, sembra che l’incidente sia stato messo alle spalle. Secondo quanto riportato, Conceiçao e Calabria avrebbero chiarito la questione e la società non sembra intenzionata ad adottare provvedimenti disciplinari. L’episodio è stato comunque eclatante, e getta ombre sulla gestione dello spogliatoio del Milan, già messo sotto accusa dal precedente Mister Paulo Fonseca.

