Calciomercato Milan, si complica la pista Gimenez: le alternative per rinforzare l’attacco rossonero

Calciomercato Milan, si complica la pista Gimenez: le mosse della dirigenza del Diavolo e le alternatie per rinforzare l’attacco rossonero. La rincorsa del Milan a Santiago Gimenez si scontra con la fermezza del Feyenoord e i limiti di un mercato invernale sempre complicato. Nonostante il pressing di Giorgio Furlani, pronto a incrementare l’offerta iniziale, il club olandese non sembra disposto a cedere il suo bomber, almeno non prima della decisiva sfida di Champions League contro il Lille di mercoledì.

#Feyenoord don’t want to sell Santiago #Gimenez in the winter transfer window, but the mexican striker is #ACMilan’s main target. #Milan are ready to offer 32M to try to sign him after UCL’s game vs Lille. For the striker ready a contract until 2028 (2,2M/year) + option for 2029