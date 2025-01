L’Inter manda un segnale chiaro e forte al Napoli: Lecce liquidato a domicilio con quattro sberle

Lecce-Inter 0-4, i nerazzurri sbrigano senza pietà la pratica al “Via del Mare” con due gol per tempo: a segno anche Taremi, prima rete in Serie A per lui. L’Inter risponde al Napoli con un successo netto al “Via del Mare”, imponendosi su un Lecce troppo impreciso in fase difensiva. La squadra di Simone Inzaghi ottiene l’ottava vittoria consecutiva in trasferta e conferma il suo momento straordinario in vista di due sfide cruciali: Monaco in Champions League e il derby contro il Milan.

Primo tempo: dominio nerazzurro e doppio vantaggio

L’Inter parte con il piede sull’acceleratore e passa in vantaggio già al 5’: Frattesi, su assist di Thuram, conclude un’azione nata da un errore di Guilbert. I nerazzurri spingono per il raddoppio, ma due gol – di Carlos Augusto e ancora di Frattesi – vengono annullati per fuorigioco.

Il Lecce fatica a costruire azioni pulite e si affaccia timidamente in avanti con un tiro di Dorgu, che sfiora il palo. Proprio un errore del danese, corteggiato dal Manchester United, regala un pallone d’oro a Zielinski, che serve Lautaro Martinez: il capitano interista non sbaglia e firma il 2-0 al 43’.

Ripresa: Inter spietata, Dumfries e Taremi chiudono i conti

Nel secondo tempo i nerazzurri gestiscono il vantaggio, ma devono rinunciare a De Vrij, ammonito, sostituito da Bisseck. Anche il Lecce opera un cambio con Ramadani per Coulibaly, cercando di alzare il ritmo.

I giallorossi sfiorano il gol al 55’ con Krstovic, ma Sommer è attento. Poco dopo arriva il colpo del ko: al 60’, Dumfries segna il 3-0 raccogliendo un geniale colpo di tacco di Lautaro. Al 64’, l’Inter cala il poker: Frattesi viene atterrato in area da Falcone, e Taremi trasforma dal dischetto il suo primo gol in Serie A.

Nonostante qualche tentativo del Lecce, il risultato non cambia. Sommer e Bisseck si rendono protagonisti con due interventi decisivi, evitando il gol della bandiera ai padroni di casa. Nel finale, l’unico brivido per l’Inter è l’infortunio di Barella, che fortunatamente rientra in campo dopo pochi minuti.

I protagonisti

Frattesi : apre le marcature e si guadagna il rigore del quarto gol. Una prestazione che potrebbe chiudere ogni discorso di mercato.

: apre le marcature e si guadagna il rigore del quarto gol. Una prestazione che potrebbe chiudere ogni discorso di mercato. Lautaro Martinez : terzo gol consecutivo in campionato e assist spettacolare per Dumfries.

: terzo gol consecutivo in campionato e assist spettacolare per Dumfries. Dumfries : conferma il suo stato di grazia con un altro gol e un contributo importante anche in fase difensiva.

: conferma il suo stato di grazia con un altro gol e un contributo importante anche in fase difensiva. Taremi: il rigore trasformato segna il suo debutto nei tabellini della Serie A.

