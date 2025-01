Home | Venezia-Hellas Verona, le probabili formazioni: l’ultima per Pohjanpalo in arancioneroverde

Venezia-Hellas Verona probabili formazioni del primo posticipo della ventiduesima di Serie A che si gioca oggi alle 18:45 al “Penzo”. Il derby veneto è anche un’importante scontro salvezza: entrambe le squadre cercano disperatamente punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, promettendo una sfida tesa e combattuta. Per il Venezia, la possibile ultima partita di Pohjanpalo potrebbe fornire una motivazione extra in uno scontro diretto cruciale.

Come arriva il Venezia

Eusebio Di Francesco deve fare i conti con numerose assenze e movimenti di mercato, rendendo la formazione un vero rebus. Gli infortuni di Duncan, Crnigoj, Altare, Svoboda e Sagrado continuano a pesare, mentre Candela non sarà convocato per via delle trattative in corso. Tiene banco il caso Pohjanpalo: nonostante le voci di un possibile trasferimento al Palermo e la tensione tra i tifosi, il capitano sembra destinato a giocare quella che potrebbe essere la sua ultima partita al Penzo.

In porta ci sarà Stankovic, protetto da una linea difensiva inedita composta da Idzes, Candé e Haps. Zampano, rientrato dalla squalifica, si riprenderà il suo posto sulla fascia destra, mentre a sinistra si contendono una maglia Zerbin e Doumbia. In mezzo al campo spazio a Nicolussi Caviglia, Busio ed Ellertsson. In attacco, al fianco di Oristanio, dovrebbe esserci Pohjanpalo, salvo sorprese dell’ultima ora. In caso di esclusione del finlandese, Gytkjaer o Yeboah potrebbero prendere il suo posto.

Come arriva il Verona

Paolo Zanetti, ex tecnico del Venezia, si prepara a un delicato derby-salvezza confermando il 3-4-2-1 che ha contraddistinto le ultime prestazioni della sua squadra.

Tra i pali ci sarà Montipò, con Daniliuc, Coppola e Ghilardi a formare la linea difensiva. Tchatchoua e Lazovic saranno gli esterni di centrocampo, mentre in mezzo al campo agiranno Belahyane e Serdar. Sulla trequarti Suslov e Sarr supporteranno l’unica punta Tengstedt.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Candé, Haps; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertson, Zerbin; Oristanio; Pohjanpalo.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchuoa, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov, Sarr; Tengsted.

