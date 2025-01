Napoli, mercato alle battute finali: Adeyemi sfuma, Garnacho in stallo ma spunta un altro nome

Calciomercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare la squadra in vista degli obiettivi stagionali. Tra colpi mancati, nuovi obiettivi e sorprese dell’ultimo minuto, il club partenopeo sta cercando di costruire una rosa competitiva per affrontare le sfide che lo attendono sostituire Kvaratskhelia, passato al PSG.

Uno dei nomi più caldi delle ultime settimane era quello di Karim Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund. Tuttavia, la trattativa sembra essersi arenata, e il giocatore non rientra più nei piani del Napoli. Le richieste economiche del club tedesco, considerate troppo elevate, hanno spinto la dirigenza azzurra a cercare alternative. Ma sul mancato arrivo di Adeyemi spunta anche un retroscena “piccante” rivelato da Alfredo Pedullà, secondo cui il rifiuto del Napoli da parte dell’ala del Borussia sarebbe ben motivato: si sarebbe promesso alla Juventus per giugno.

Garnacho nel mirino, Manna non molla

Tra gli obiettivi del Napoli c’è da tempo Alejandro Garnacho, giovane ala del Manchester United. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta seguendo con attenzione il giocatore, sperando di convincerlo a trasferirsi in Serie A. Garnacho, classe 2004, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, e il Napoli vorrebbe sfruttare l’opportunità per portarlo in Italia.

La trattativa non è semplice, dato che il Manchester United valuta molto il giovane argentino. Il Napoli ha rilanciato fino a 55 milioni più bonus e sembra intenzionato a insistere, dimostrando ancora una volta la volontà di puntare su giovani di qualità.

Noa Lang: la sorpresa dell’ultima ora

Nel frattempo, spunta un nuovo nome: Noa Lang, attaccante del Club Bruges. Il giocatore olandese, già seguito da diversi club europei, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per rinforzare l’attacco azzurro.

Lang, noto per la sua velocità e tecnica, ha già dimostrato di poter fare la differenza in campionati competitivi come quello belga. Il suo arrivo potrebbe dare una marcia in più al Napoli, soprattutto in vista delle competizioni europee.

Il Napoli si conferma uno dei club più attivi sul mercato, con una strategia che punta a un mix di giovani talenti e giocatori già affermati. La dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, sta lavorando per costruire una squadra in grado di competere su tutti i fronti.

Mentre alcuni obiettivi sfumano, come nel caso di Adeyemi, altri si fanno avanti, dimostrando che il mercato è sempre ricco di sorprese. Con Garnacho e Lang nel mirino, il Napoli sembra intenzionato a chiudere il mercato con colpi importanti.

Leggi anche: